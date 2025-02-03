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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبو ريدة يبلغ الخطيب بقرار فيفا حول إجراءات قيد جراديشار

هاني ابو ريدة
هاني ابو ريدة
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي خالد الغندور كواليس خاصة من جلسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والتي عقدت بمركز المنتخبات الوطنية في السادس من أكتوبر، مؤكداً أن الخطيب طالب بسرعة تعيين خبير أجنبي لإدارة منظومة التحكيم ومعالجة الأخطاء التي ظهرت في المباريات الماضية بالدوري.

وأضاف خالد الغندور في برنامجه ستاد المحور على قناة المحور:"أبو ريدة أبلغ رئيس النادي الأهلي، أنه سيتم تعيين خبير أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية، بحد أقصى منتصف فبراير الجاري، وهناك أكثر من إسم معروض يتم التفاوض معه يتصدرهم حكم دولي سابق من أسبانيا وخبير إيطالي مرشح من ماسيمو بوساكا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، ويتولى المهمة لنهاية الموسم وبعدها يتم تقييمه.

وأشار الغندور إلى أن أبو ريدة طمأن الخطيب بأن اجراءات قيد جراديشار صحيحة ومشاركته أمام بيراميدز قانونية، وأن الاتحاد الدولي رد على شكوى بيراميدز بأن هذا الأمر شأن داخلي يخص اتحاد الكرة.

الخطيب بيراميدز هاني ابو ريدة الغندور جراديشار

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