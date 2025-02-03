فقدنا قامة إعلامية كبيرة.. عمرو الليثي ينعى سامي عبد العزيز

نعى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الدكتور سامي عبدالعزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهره، والذي وافته المنية مساء الأحد، داعيا الله أن يتغمده برحمته ويسكنها فسيح جناته.





ونشر الليثي عبر صفحته الرسمية على وسائل التواصل منشور قائلا: "أنعي بمزيد من الحزن والأسى الأخ الفاضل الأستاذ الدكتورسامي عبدالعزيز أستاذ الإعلام.. إنا لله وإنا إليه راجعون".





وتابع: فقدنا قامة إعلامية كبيرة، أثرى العمل الإعلامي وساهم في دعم وتخريج العديد من الكوادر العالمية والإذاعية والتلفزيونية عبر سنواتمن الإبداع خلال مسيرته الإعلامية الكبيرة.