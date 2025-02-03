أمير هشام: أفشة ليس في أفضل مستوياته.. ويظل قيمة كبيرة في الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نيجك جرديشار مهاجم الأهلي تألق بشكل مميز للغاية خلال مواجهة مودرن سبورت في بطولة الدوري المصري، مشيرًا إلى أنه يتمتع بمواصفات عالية تثبت أنه مهاجم أوروبي، ووضح عليه التأسيس الجيد في أوروبا.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "تحركات جرديشار ذكرتني بـ عماد متعب، كما أنه يلعب السهل الممتنع، وهو مكسب كبير للأهلي، ومارسيل كولر قرر إراحته بعدما ضمن الحصول على النقاط الثلاث وتحقيق المكسب".

وأضاف: "أفشة ليس حاليا في أفضل مستوياته، لكنه يظل قيمة كبيرة في الأهلي، وحسين الشحات قدم أداء جيد، وعمر الساعي عندما شارك في الشوط الثاني لعب بشكل جيد، وحظه سيئ في الفرصة التي اتيحت له خلال الدقائق التي لعبها".

وواصل: "كريم الدبيس قدم مستوى كبير، وأثبت أنه عنصر مميز للغاية، وطمئن الجميع على الجبهة اليسرى في الأهلي".