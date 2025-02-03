أخبار العالم| كوريا الشمالية تهاجم روبيو وتتوعد واشنطن.. ترامب يعلن قطع المساعدات الأمريكية عن جنوب أفريقيا.. ويخطط لاستهداف المنتجات الأوروبية

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

قالت السلطات الأمريكية، أمس الأحد، إنها عثرت على رفات 55 من أصل 67 شخصا لقوا حتفهم في أفدح كارثة جوية في الولايات المتحدة منذ عام 2001.

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، الأحد، السبل الرامية لدعم أمن واستقرار سوريا، بالإضافة إلى "تحسين الواقع الاقتصادي للشعب السوري".

وضع مسؤولين كبار في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، السبت، في إجازة إدارية بسبب رفضهم الانصياع لإدارة كفاءة الانفاق الحكومي التي يرأسها ماسك.

انتقدت كوريا الشمالية الإثنين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لوصفه إياها بأنها "دولة مارقة"، مؤكدة أنها "لن تتسامح أبدا مع أي استفزاز" أمريكي.

حذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الأحد، من أن بلاده ستتحرّك ضد بنما ما لم تُجرِ "تغييرات فورية" لتقليص النفوذ الصيني على القناة، فيما شدّد الرئيس البنمي على عدم وجود تهديد جدّي بغزو أمريكي، مقترحًا إجراء محادثات.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه سيقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب أفريقيا حتى "اكتمال التحقيق في ملف معاملة فئات معينة من الناس بشكل سيئ للغاية".

عبّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، عن أمله في إنهاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعاون الولايات المتحدة مع وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، في ظل مواصلة أنقرة حملتها العسكرية ضد الجماعة المسلحة.

أعلن مسؤولون كنديون، أمس الأحد، أنهم سيوفرون آلية للشركات الكندية للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية "الانتقامية" المقرر أن تدخل حيز التنفيذ ضد الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.

ترامب: لدينا مناقشات مخطط لها مع أوكرانيا وروسيا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك "لقاءات ومناقشات مخططا لها" مع أوكرانيا وروسيا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتزم فرض رسوما جمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي.

كشف مؤخرا عن هوية الجندية التي كانت تقود مروحية "بلاك هوك" التي تحطمت الأسبوع الماضي في حادث اصطدام مروع مع طائرة تابعة لـ"أمريكان إيرلاينز" فوق واشنطن، مما أسفر عن مقتل 67 شخصا.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء الأحد، إن القوات الإسرائيلية توسع حملتها العسكرية في الضفة الغربية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أن هناك "تقدما" في المحادثات حول الشرق الأوسط مع إسرائيل ودول أخرى، وذلك قبيل بدء مناقشات في واشنطن بشأن المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أعلنت هيئة مراقبة الطيران الروسية، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية في عدة مطارات داخل روسيا نتيجة خطر هجمات بالمسيرات من جانب أوكرانيا.