أخبار العالم| كوريا الشمالية تهاجم روبيو وتتوعد واشنطن.. ترامب يعلن قطع المساعدات الأمريكية عن جنوب أفريقيا.. ويخطط لاستهداف المنتجات الأوروبية

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:
تحطم طائرة مطار ريجان.. تحقيقات إضافية والعثور على رفات 55 ضحية
قالت السلطات الأمريكية، أمس الأحد، إنها عثرت على رفات 55 من أصل 67 شخصا لقوا حتفهم في أفدح كارثة جوية في الولايات المتحدة منذ عام 2001.
الأمن والاقتصاد على طاولة ولي العهد السعودي والشرع في الرياض
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، الأحد، السبل الرامية لدعم أمن واستقرار سوريا، بالإضافة إلى "تحسين الواقع الاقتصادي للشعب السوري".
بسبب إيلون ماسك.. قرار إداري ضد اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين
وضع مسؤولين كبار في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، السبت، في إجازة إدارية بسبب رفضهم الانصياع لإدارة كفاءة الانفاق الحكومي التي يرأسها ماسك.
كوريا الشمالية تنتقد روبيو: لا تسامح مع أي استفزاز أمريكي
انتقدت كوريا الشمالية الإثنين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لوصفه إياها بأنها "دولة مارقة"، مؤكدة أنها "لن تتسامح أبدا مع أي استفزاز" أمريكي.
بسبب نفوذ الصين على القناة.. روبيو يحذر بنما من التحرك الأمريكي
حذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الأحد، من أن بلاده ستتحرّك ضد بنما ما لم تُجرِ "تغييرات فورية" لتقليص النفوذ الصيني على القناة، فيما شدّد الرئيس البنمي على عدم وجود تهديد جدّي بغزو أمريكي، مقترحًا إجراء محادثات.
ترامب: سنقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب أفريقيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه سيقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب أفريقيا حتى "اكتمال التحقيق في ملف معاملة فئات معينة من الناس بشكل سيئ للغاية".
تركيا: نأمل من ترامب إنهاء خطأ دعم المسلحين الأكراد في سوريا
عبّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، عن أمله في إنهاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعاون الولايات المتحدة مع وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، في ظل مواصلة أنقرة حملتها العسكرية ضد الجماعة المسلحة.
بعد رسوم ترامب الجمركية.. كندا تعلن عن أول إجراء لحماية شركاتها
أعلن مسؤولون كنديون، أمس الأحد، أنهم سيوفرون آلية للشركات الكندية للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية "الانتقامية" المقرر أن تدخل حيز التنفيذ ضد الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.
ترامب: لدينا مناقشات مخطط لها مع أوكرانيا وروسيا
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك "لقاءات ومناقشات مخططا لها" مع أوكرانيا وروسيا.
ترامب يعلن عزمه فرض رسوما جمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتزم فرض رسوما جمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي.
استهدفها ترامب.. من هي قائدة المروحية المتسببة بكارثة واشنطن؟
كشف مؤخرا عن هوية الجندية التي كانت تقود مروحية "بلاك هوك" التي تحطمت الأسبوع الماضي في حادث اصطدام مروع مع طائرة تابعة لـ"أمريكان إيرلاينز" فوق واشنطن، مما أسفر عن مقتل 67 شخصا.
جيش الاحتلال يوسع عملياته في الضفة.. وعباس يطلب جلسة لمجلس الأمن
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء الأحد، إن القوات الإسرائيلية توسع حملتها العسكرية في الضفة الغربية.
ترامب: تقدم في المحادثات حول الشرق الأوسط
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أن هناك "تقدما" في المحادثات حول الشرق الأوسط مع إسرائيل ودول أخرى، وذلك قبيل بدء مناقشات في واشنطن بشأن المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
روسيا .. تعليق الرحلات الجوية في عدة مطارات نتيجة خطر هجمات بالمسيرات
أعلنت هيئة مراقبة الطيران الروسية، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية في عدة مطارات داخل روسيا نتيجة خطر هجمات بالمسيرات من جانب أوكرانيا.