بعد حريق شقة سكنية في فيصل.. كيف تحمي منزلك من اندلاع النيران؟

تداول رواد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشهد بطولي يوضح عزيمة وتحدي الشباب المصريين وهو أقرب إلى مشهد تمثيلي، ولكنه في حقيقة الأمر مقطع حقيقي يوضح معادن الرجال في المحن والأزمات حيث تمكن هؤلاء الشباب من انقاذ أسرة مصرية بعد اشتعال الحريق في شقتهم السكنية بأحد الأبراج في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة.
اشتعال النيران بالشقة السكينة
ظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي قيام مجموعة من الشباب بتسلق واجهة العقار وذلك من خلال نوافذ الشقق والبلكونات المجاورة للوصول إلى الشقة المنكوبة والتي اشتعلت فيها النيران لإنقاذ أفراد الأسرة العالقة بها وكان من بين أفراد الأسرة ثلاثة أطفال، وبالفعل تمكن الشباب من انقاذ الأسرة كاملة والنجاة من خطر الحريق.
خطوات حماية المنزل من خطر اندلاع الحرائق
في هذا السياق، يوجد العديد من الأسباب التي من شأنها التسبب في اندلاع الحرائق في الشقق والعقارات السكنية، ما بين تسريب الغاز أو حدوث ماس كهربائي، أو غيرها من الأسباب المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لمواجهة حدوث كوراث اندلاع النيران في الشقق والعقارات السكينة المختلفة منها:
- إجراء الصيانة الدورية لجميع الأسلاك الكهربائية.
- التأكد من أن جميع الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية معزولة بشكل آمن.
- عند القيام بأعمال منزلية سيتم استخدام المياه فيها كغسل الأسقف أو الحائط أو الأرضيات يتم التأكد من قطع التيار الكهربائي.
- قبل تشغيل الأجهزة الكهربائية لابد من القيام بقراءة تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز.
- في حالة الاشتباه بوجود تسرب غاز، لابد من تجنب تشغيل أي مصادر كهربائية.
- الحرص على ابتعاد الأجهزة الكهربائية عن السوائل.
- تجنب تشغيل أكثر من جهاز كهربائي على نفس المشترك.
- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لفترات طويلة وساعات كبيرة بدون فصلها، حتى لا تتسبب في وقوع حرائق مثل الدفايات الكهربائية.
- عدم وضع الأثاث المنزلي فوق الأسلاك الكهربائية، وتجنب وضع الٍأسلاك أسفل الموكيت أو السجاد لتجنب وقوع الحرائق واشتعال النيران.
- مراجعة الأحمال الكهربائية بصفة دورية لتجنب وقوع حرائق.