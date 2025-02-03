بعد حريق شقة سكنية في فيصل.. كيف تحمي منزلك من اندلاع النيران؟

تداول رواد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشهد بطولي يوضح عزيمة وتحدي الشباب المصريين وهو أقرب إلى مشهد تمثيلي، ولكنه في حقيقة الأمر مقطع حقيقي يوضح معادن الرجال في المحن والأزمات حيث تمكن هؤلاء الشباب من انقاذ أسرة مصرية بعد اشتعال الحريق في شقتهم السكنية بأحد الأبراج في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

اشتعال النيران بالشقة السكينة

ظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي قيام مجموعة من الشباب بتسلق واجهة العقار وذلك من خلال نوافذ الشقق والبلكونات المجاورة للوصول إلى الشقة المنكوبة والتي اشتعلت فيها النيران لإنقاذ أفراد الأسرة العالقة بها وكان من بين أفراد الأسرة ثلاثة أطفال، وبالفعل تمكن الشباب من انقاذ الأسرة كاملة والنجاة من خطر الحريق.

خطوات حماية المنزل من خطر اندلاع الحرائق

في هذا السياق، يوجد العديد من الأسباب التي من شأنها التسبب في اندلاع الحرائق في الشقق والعقارات السكنية، ما بين تسريب الغاز أو حدوث ماس كهربائي، أو غيرها من الأسباب المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لمواجهة حدوث كوراث اندلاع النيران في الشقق والعقارات السكينة المختلفة منها: