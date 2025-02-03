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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أعيش معهم في عالم الطفولة والبراءة.. إلهام شاهين مع آخر عنقود عائلتها | شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين
فن وثقافة

نشرت الفنانة إلهام شاهين،  عبر إنستجرام صورا لها مع آخر العنقود في عائلة شاهين "مراد ومريم".

وكتبت "شاهين": "لحظات الصدق والفرح الحقيقية.. أعيش معهم في عالم الطفولة والبراءة والشقاوة أجمل أوقاتي بعد يوم من الشغل و التعب".

وأضافت: "أستمد منهم الحب والحنان والحياة الحلوة.. مراد ومريم آخر العنقود في عائلة شاهين.. ما شاء الله، ربنا يحميهم".

وكانت قد احتفلت الفنانة إلهام شاهين وعائلتها بعيد ميلاد نجل شقيقها الفنان أمير شاهين، في أجواء عائلية بسيطة.
ونشرت إلهام شاهين مجموعة من الصور والفيديوهات أثناء الاحتفال بعيد ميلاد نجل شقيقها عبر حسابها على إنستجرام وعلقت قائلة: "كل سنة وأنت يا ميرو بحبك".

إلهام شاهين في رمضان

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها البوستر الفردي للشخصية التى تجسدها ضمن أحداث مسلسل “سيد الناس” والذى من المقرر طرحه فى الماراثون الرمضان المقبل ٢٠٢٥
ونشرت إلهام شاهي البوستر عبر حسابها الرسم بموق انستجرام ، وكتبت معلقة: “رمضان يجمعنا مسلسل سيد الناس رمضان ٢٠٢٥”.
مسلسل سيد الناس
ومسلسل "سيد الناس" من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، وإلهام شاهين، وبشرى، وأحمد زاهر، وسلوى عثمان،  وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد رزق، وعماد زيادة، وطارق النهري، ورنا رئيس، وآخرين.
وكشفت الفنانة إلهام شاهين، كواليس مسلسل سيد الناس، التي تلعب بطولته مع عدد كبير من النجوم وينتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.
وقالت إلهام شاهين، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن مسلسل سيد الناس، يضم كوكبة كبيرة من النجوم وهي سعيدة بالتعاون معهم جميعا.
وتابعت إلهام شاهين، أن دورها سيكون مفاجأة للجمهور، مشيرة إلى أن محمد سامي، مخرج واعي وفاهم ولديه الشغف، وعلقت: «أنا اشتغلت معاه قبل كدة في فيلم ريجاتا وهو بيكون عاوز كل حاجة تتعمل صح وده حقه».

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين رمضان 2025

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