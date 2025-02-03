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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
قسم الاقتصاد

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعا، مع مسؤولي شركات المقاولات العاملة ومسؤولي مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بحضور قيادات الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير واستشاري المشروع.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن الدولة تولي أهمية كبيرة لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، كما تتم متابعته بشكل مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوها إلى أن المشروع يهدف لتطوير الموقع الفريد من نوعه، لتهيئته وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم.

وأضاف وزير الإسكان أن أعمال التطوير تتضمن حماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة، من أجل إظهار الموقع وإبرازه بالشكل الذي يليق بتفرده على مستوى العالم، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من المقومات الفريدة التي تتمتع بها تلك المنطقة، وبحيث تصبح هذه البقعة المقدسة مقصداً عالمياً للسائحين، بما يليق بقيمتها الروحية والدينية والأثرية والتاريخية، كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لكل مكون بمشروع تطوير موقع للتجلي الأعظم وتشمل «إنشاء مركز الزوار الجديد، ومبنى وساحة السلام، وتطوير وادي الدير، وإنشاء النزل البيئي الجديد الامتداد - تطوير النزل البيئي القائم - إنشاء الفندق الجبلي - المنتجع السياحي أعلى الهضبة - استراحة كبار الزوار - البازارات السياحية - الحي السكني بالزيتونة - المجمع الحكومي الجديد - النادي الاجتماعي - تطوير منطقة إسكان البدو - تطوير البلدة التراثية - تطوير وادي الأربعين وإنشاء الممشى السياحي الترفيهي - إنشاء شبكة الطرق والمرافق ودرء أخطار السيول - طريق كمين النبي صالح حتى مبنى الزوار - تطوير ورفع كفاءة وأعمال الحماية من مخاطر السيول لطريق مطار سانت كاترين حتى كمين النبي صالح - أعمال شبكة الكهرباء ومحطات المحولات - رفع كفاءة خط مياه أبو رديس / سانت كاترين - المجمع الشرطي الجديد».

كما تابع المهندس شريف الشربيني، البرامح الزمنية التفصيلية لمختلف مكونات المشروع، موجها بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع، والتنسيق الكامل بين جميع الأطراف العاملة بالمشروع لسرعة إنهاء الأعمال.

وزير الإسكان سانت كاترين موقع التجلي الأعظم

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