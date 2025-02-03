استعدادا للشهر الكريم .. محافظ الدقهلية يفتتح معرض أهلا رمضان بالمنصورة

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، معرض"أهلا رمضان" للسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمقر الغرفة التجارية بمدينة المنصورة، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

وأكد المحافظ، أن الدولة تهدف إلى توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة لتخفيف العبء عنهم، والسعي لتلبية احتياجاتهم، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية، ومديرية التموين، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة.

وتفقد محافظ الدقهلية، المنتجات والسلع الغذائية داخل المعرض واستمع إلى العارضين، وأكد على ضرورة الالتزام بجودة المنتجات والسلع المعروضة والالتزام بالأسعار المخفضة، والتقى بالمواطنين داخل المعرض واستمع إلى مدى رضاهم عن أسعار السلع المعروضة وجودتها.

وأوضح أن المعرض يضم مختلف أنواع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 15% إلى 30 % عن أسعار السوق الخارجي، بالإضافة إلى جودة وسلامة السلع والمنتجات المعروضة.

وأشار "مرزوق "إلى أن افتتاح معرض أهلا رمضان بالغرفة التجارية بالمنصورة، يأتي إلى جانب المعرضين الدائمين بحي شرق وغرب المنصورة، بالإضافة إلى سوق اليوم الواحد، فضلا عن منافذ أمان وضد الغلاء، ومستقبل مصر، كل هذا يأتي في إطار خطة لتوفير احتياجات الأسرة من السلع الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية.

ووجه المحافظ، بشن حملات يومية على جميع المعارض والمنافذ والمحال التجارية، للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعلنة وعدم المغالاة أو الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، العميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين، المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، والمحاسب أيمن موسى مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالدقهلية، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، و وفاء عثمان مدير جهاز شباب الخريجين بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية.

ويضم المعرض تشكيلة كبيرة من مختلف المنتجات والسلع الغذائية التي تلزم الأسرة منها، الأرز بأنواع مختلفة والزيوت والمكرونة والسكر والدقيق والحلاوة والعسل بأنواعه، وجميع السلع الغذائية التموينية، إلى جانب منتجات رمضان مثل التمور بأنواعها والجلاش وقمر الدين والمشمش والزبيب وجوز الهند، ومختلف العصائر وجميع انواع البقوليات، بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة.