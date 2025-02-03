قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار وبرودة شديدة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
رئيس الوزراء يتابع موقف احتياطيات النقد الأجنبي .. وتحويلات المصريين بالخارج
دعاء إفطار الصائم في يوم التطوع .. ماذا يقول؟
الجامعة العربية: حظر إسرائيل أونروا يهدف إلى تقويض أسس حل الدولتين
بلاغ جديد.. شاليمار شربتلي تتهم هالة صدقي وبسمة وهبة وآمال عثمان بالشهادة الزور
المقررة الأممية لحقوق الإنسان بفلسطين: إسرائيل ارتكبت جرائم بشعة في غزة
وزيرة التضامن: برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة يعزز التنمية المستدامة
الرئاسة السورية: لن نتهاون في محاسبة المسؤولين عن تفجير منبج
رئيس النواب الأمريكي: لا يمكن لـ حماس الاستمرار في السلطة
بن جفير: على نتنياهو العودة من أمريكا مع التزام باستئناف إسرائيل للحرب
"بيقوله دور على شغل".. عاطل يقـ.ـتل والده حرقـ.ـا بـ"مية نار" بأبو النمرس
بالزغاريد .. كيف استقبل أهالى إدفو خبر انتهاء أسطورة أخطر البلطجية| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادا للشهر الكريم .. محافظ الدقهلية يفتتح معرض أهلا رمضان بالمنصورة

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، معرض"أهلا رمضان" للسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمقر الغرفة التجارية بمدينة المنصورة، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

وأكد المحافظ، أن الدولة تهدف إلى توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة لتخفيف العبء عنهم، والسعي لتلبية احتياجاتهم، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية، ومديرية التموين، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة.

وتفقد محافظ الدقهلية، المنتجات والسلع الغذائية داخل المعرض واستمع إلى العارضين، وأكد على ضرورة الالتزام بجودة المنتجات والسلع المعروضة والالتزام بالأسعار المخفضة، والتقى بالمواطنين داخل المعرض واستمع إلى مدى رضاهم عن أسعار السلع المعروضة وجودتها.

وأوضح أن المعرض يضم مختلف أنواع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 15% إلى 30 % عن أسعار السوق الخارجي، بالإضافة إلى جودة وسلامة السلع والمنتجات المعروضة.

وأشار "مرزوق "إلى أن افتتاح معرض أهلا رمضان بالغرفة التجارية بالمنصورة، يأتي إلى جانب المعرضين الدائمين بحي شرق وغرب المنصورة، بالإضافة إلى سوق اليوم الواحد، فضلا عن منافذ أمان وضد الغلاء، ومستقبل مصر، كل هذا يأتي في إطار خطة لتوفير احتياجات الأسرة من السلع الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية.

ووجه المحافظ، بشن حملات يومية على جميع المعارض والمنافذ والمحال التجارية، للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعلنة وعدم المغالاة أو الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، العميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين، المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، والمحاسب أيمن موسى مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالدقهلية، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، و وفاء عثمان مدير جهاز شباب الخريجين بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية.

ويضم المعرض تشكيلة كبيرة من مختلف المنتجات والسلع الغذائية التي تلزم الأسرة منها، الأرز بأنواع مختلفة والزيوت والمكرونة والسكر والدقيق والحلاوة والعسل بأنواعه، وجميع السلع الغذائية التموينية، إلى جانب منتجات رمضان مثل التمور بأنواعها والجلاش وقمر الدين والمشمش والزبيب وجوز الهند، ومختلف العصائر وجميع انواع البقوليات، بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة.

رمضان الدقهلية محافظ تموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس |ظهرت الآن في 8 محافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات 2025.. الروابط هنا

بن شرقي

لن يشارك في المباراة المقبلة.. صدمة لعشاق الأهلي بسبب بن شرقي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس.. درجاتك هنا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة برقم الجلوس |ظهرت الآن

إجازات شهر رمضان 2025

مفاجأة بشأن إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام للموظفين والبنوك والمدارس

وزير التربية والتعليم

أوبن بوك وMCQ وأسئلة مقالية | مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

عيار 21 مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2025؟

عيار 21 مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2025

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلبة

استعدادا للشهر الكريم .. محافظ الدقهلية يفتتح معرض أهلا رمضان بالمنصورة

محافظ الدقهلبة

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا تنسيقيا لاطلاق قافلة إغاثة لغزة

معرض أهلا رمضان

محافظ كفر الشيخ: افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة بيلا | صور

بالصور

الطماطم قاتل خفي على مائدتك .. أخطاء التخزين الشائعة قد تعرضك للخطر

الطماطم قاتل خفي على مائدتك؟أخطاء التخزين الشائعة قد تعرضك للخطر
الطماطم قاتل خفي على مائدتك؟أخطاء التخزين الشائعة قد تعرضك للخطر
الطماطم قاتل خفي على مائدتك؟أخطاء التخزين الشائعة قد تعرضك للخطر

سعره مبالغ فيه.. ماجي بو غصن بفستان فاخر في حفل خيري

سعره مبالغ فيه ..ماجي بو غصن تتألق بفستان فاخر في حفل خيري لدعم الأطفال المصابين بالسرطان
سعره مبالغ فيه ..ماجي بو غصن تتألق بفستان فاخر في حفل خيري لدعم الأطفال المصابين بالسرطان
سعره مبالغ فيه ..ماجي بو غصن تتألق بفستان فاخر في حفل خيري لدعم الأطفال المصابين بالسرطان

بمشاركة 141 عارضاً.. وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان السوق الحضاري بالعاشر من رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بـ100 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال تغطية جزء من مصرف بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

محمد رمضان

النجوم بتضايق.. نمبر وان يوجه رسالة للفنانين قبل الشهر الكريم

الهواتف المحمولة

إجراءات جديدة لمنع تداول الهواتف غير المعتمدة في مصر

هنا الزاهد

هنا الزاهد: بتشد للراجل الأكبر مني بـ 10 سنين ونفسي أرتبط من خارج الوسط الفني| فيديو

من سبايدر مان شبرا لسوبر هيرو فيصل

من سبايدر مان شبرا لسوبر هيرو فيصل.. فارق كبير بين الاتنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الذكاء الاصطناعي .. سلاح تدمير غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر والقضية الفلسطينية .. موقف ثابت في مواجهة التحديات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: مصر القوية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: صلابة الشعوب طريق النصر.. التهجير في عقول واهمة

المزيد