قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحد علماء الأوقاف: إزالة الغل والحقد والحسد من القلب يدخل الجنة
عضو بـ«العالمي للفتوى»: الشرع حدد آداب الاستئذان لحماية نفسية الأطفال
غادة عبد الحميد: مصر تستهدف الفوز بكأس العالم للقوة البدنية في الهرم
نسف أحياء سكنية.. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين وطولكرم لليوم الـ14
رمضان 2025.. طرح بوستر وليد فواز من مسلسل "شهادة معاملة أطفال"
شاهد.. البوستر الرسمي لمسلسل "الكابتن" والبوسترات المنفردة لأبطاله
متهمون بقضية كتائب حلوان.. رفع اسم 129 شخصا من قوائم الإرهاب
فساتين شفافة وريش وقبعة على شكل قلعة: إطلالات لافتة في حفل جوائز جرامي 2025
متحدث الإسكان يكشف تفاصيل مشروع مدينة العبور
"غول الأصول".. أحمد العوضي يروج للأغنية الدعائية لمسلسله "فهد البطل"
الأونروا: الأوضاع الصحية في قطاع غزة متدهورة
نصائح مهمة من جهاز تنظيم الاتصالات للمواطنين قبل شراء المحمول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجأة سارة بشأن توطين صناعة الأدوية في مصر .. تفاصيل

أدوية
أدوية
عبد الخالق صلاح

كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، عن مفاجأة سارة بشأن توطين صناعة الأدوية في مصر، مؤكدا أنه سيتم الاعلان عن توسع إحدي شركات الأدوية العالمية في مصانعها بمصر بمبلغ ضخم، وذلك خلال الخميس المقبل.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، إلي أن إحدي شركات الأدوية العالمية تعلن عن التوسع في توفير أدوية الأمراض المزمنة في مصر.

وأشار إلي أن هناك تنسيق مع نقابة الأطباء من أجل كتابة الإسم العلمي للدواء في ظل وفرة المستحضرات الدوائية المحلية بنفس الفاعلية.

وأوضح “عوف”: الدولة لديها استراتيجية تعمل عليها منذ فترة على وجود احتياطي ورصيد من الأدوية يكفى على الأقل لمدة 6 أشهر.

مفاجأة سارة صناعة الأدوية الدكتور علي عوف شركات الأدوية العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس |ظهرت الآن في 8 محافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات 2025.. الروابط هنا

بن شرقي

لن يشارك في المباراة المقبلة.. صدمة لعشاق الأهلي بسبب بن شرقي

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة برقم الجلوس |ظهرت الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس.. درجاتك هنا

وزير التربية والتعليم

أوبن بوك وMCQ وأسئلة مقالية | مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

بدءً من اليوم.. هؤلاء اللاعبين يشاركون في صفوف الزمالك

بدءًا من اليوم.. هؤلاء اللاعبون يشاركون في صفوف الزمالك

التأمينات

خطوات الحصول على معاش التأمينات في سن 45 عاما

ترشيحاتنا

اجتماع الصحة بقنا

"صحة قنا" تناقش آليات التوسع في أسرّة العناية المركزة

جانب من الحدث

وفد من جامعة الوادى الجديد يشارك في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية

وكيل صحة كفر الشيخ

وكيل «صحة كفر الشيخ» يطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات بـ «حميات دسوق»| صور

بالصور

طريقة عمل الصلصة في البيت وأفكار استخدامها لوصفات مختلفة

طريقة عمل الصلصة في البيت وأفكار استخدامها لوصفات مختلفة
طريقة عمل الصلصة في البيت وأفكار استخدامها لوصفات مختلفة
طريقة عمل الصلصة في البيت وأفكار استخدامها لوصفات مختلفة

فساتين شفافة وريش وقبعة على شكل قلعة: إطلالات لافتة في حفل جوائز جرامي 2025

إطلالات لافتة في حفل جوائز جرامي 2025
إطلالات لافتة في حفل جوائز جرامي 2025
إطلالات لافتة في حفل جوائز جرامي 2025

طريقة عمل الكاتشب على طريقة نادية السيد

طريقة عمل الكاتشب على طريقة نادية السيد
طريقة عمل الكاتشب على طريقة نادية السيد
طريقة عمل الكاتشب على طريقة نادية السيد

افتتاح قسم شرطة التعمير بعد تطويره بالعاشر من رمضان

رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان

فيديو

محمد رمضان

النجوم بتضايق.. نمبر وان يوجه رسالة للفنانين قبل الشهر الكريم

الهواتف المحمولة

إجراءات جديدة لمنع تداول الهواتف غير المعتمدة في مصر

هنا الزاهد

هنا الزاهد: بتشد للراجل الأكبر مني بـ 10 سنين ونفسي أرتبط من خارج الوسط الفني| فيديو

من سبايدر مان شبرا لسوبر هيرو فيصل

من سبايدر مان شبرا لسوبر هيرو فيصل.. فارق كبير بين الاتنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الذكاء الاصطناعي .. سلاح تدمير غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر والقضية الفلسطينية .. موقف ثابت في مواجهة التحديات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: مصر القوية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: صلابة الشعوب طريق النصر.. التهجير في عقول واهمة

المزيد