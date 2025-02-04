أرخص سيارة تقدمها جيتور في السوق السعودي .. سعر ومواصفات x70 موديل 2025

تقدم جيتور الصينية باقة من السيارات المتنوعة في السوق السعودي، جميعها ينتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV والكروس أوفر.

ومن أرخص هذه السيارات هي النسخة x70 والتي تقدم بمجموعة من المواصفات الفنية والتجهيزات، وبأسعار تبدأ من 70.689 ريال سعودي.

جيتور x70

القدرات الفنية للسيارة جيتور x70

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 تيربو، بقوة 154 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن متر، مع ناقل حركة 6 غيار أوتوماتيك، كما تقدم بمحرك اخر بقوة 156.4 حصانا، مع ناقل سرعات 8 غيار.

تجهيزات السيارة جيتور x70

تحتوي السيارة على مجموعة تجهيزات تتضمن، مساعد نزول المنحدرات وخوض المرتفعات، نظام تثبيت السرعة، التحذير من من مغادرة المسار، مانع الانغلاق للفرامل، التوزيع الإلكتروني EBD، متابعة ضغط الإطارات، حساسات ركن، كاميرا.

جيتور x70

زودت السيارة بنظام صوتي مكون من 6 مكبرات في الفئة الأولى وتصل إلى 11 سماعة في الفئة الأعلى، شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 10.1 بوصة، لوحة عدادات قياس 12.3 بوصة، شاحن لاسلكي للهواتف، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء اوتوماتيكي التحكم.

أسعار السيارة جيتور x70 موديل 2025 في السعودية

تبدأ أسعار السيارة في السوق السعودي من 70,689 ريال للفئة الأولى، وبسعر 74,139 ريال للفئة الثانية، بينما يتراوح سعر الفئة الثالثة والرابعة بين 82,188 و 82,189 ريال سعودي.