أسعار ومواصفات إم جي GT 2025 الجديدة في السعودية .. صور

تواصل إم جي الصينية من تعزيز تواجدها في السوق السعوي للسيارات، بعد طرح النسخة GT موديل 2025، والتي تقدم بأسعار تبدأ من 64,455 ريال، وعبر 3 فئات من التجهيزات.

أبعاد السيارة إم جي GT 2025

تنتمي السيارة إم جي GT 2025 إلى فئة السيدان ذات المظهر الرياضي، مع أبعاد خارجية بلغت 4.675 مم للطول الكلي، و1.842 مم للعرض، وبارتفاع كلي يبلغ 1.480 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.680 مم.

إم جي GT 2025

تجهيزات السيارة إم جي GT 2025

حصلت السيارة إم جي GT 2025 على مجموعة كبيرة من التجهيزات منها، نظام تكييف أوتوماتيكي للهواء مع فلاتر تقنية، لوحة عدادات رقمية يبلغ قياسها 12.3 بوصة، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو قياس 10.1 بوصة.

إم جي GT 2025

وتضم السيارة إم جي GT 2025 نظام صوتي ترفيهي بين 4 و6 مكبرات، كاميرا رؤية محيطية 360 درجة، فرامل كهربائية، مستشعرات حركة أمامية وخلفية، نظام ثبات الكتروني، مثبت سرعة، خاصية تحذير مغادرة المسار، مراقبة المنطقة العمياء.

القدرات الفنية للسيارة إم جي GT 2025

تستمد السيارة إم جي GT 2025 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 118 حصانا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، بالإضافة إلى وجود محرك اخر بقوة 173 حصانا، سعة 1500 سي سي تيربو، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

إم جي GT 2025

سعر السيارة إم جي GT 2025

تبدأ أسعار السيارة إم جي GT 2025 من 64,455 ريال للفئة الأولى، و 75,725 ريال للفئة الثانية، ويصل سعر الفئة الثالثة إلى 81,360 ريال سعودي.