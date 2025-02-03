رفع الحد الأدنى للأجور.. رئيس العاملين بالقطاع الخاص يوضح أهم مطالب النقابة

أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، أن القيادة السياسية على علم بالمشاكل التي يواجهها المواطن المصري بسبب الأزمات الأإقتصادية العالمية، مشيرا إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور في الفترة الأخيرة بشكل معقول جدا.

وقال شعبان خليفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه نأمل أن ينعقد المجلس القومي للأجور خلال الفترة القادمة، وأن يتم زيادة المرتبات إلى 7500 جنيه، وإقرار الزيادة قبل شهر رمضان.

وتابع رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، أن زيادة الأجور تمثل نوعا من الحماية الإجتماعية للمجتمع، وتمثل نوع من التماسك المجتمعي.