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إسلام أسامة: ذهبية كأس العالم لسيف المبارزة تعكس روح الفريق وسنواصل الإنجازات
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام أسامة: ذهبية كأس العالم لسيف المبارزة تعكس روح الفريق وسنواصل الإنجازات

اسلام اسامة
اسلام اسامة
محمد سمير

أعرب إسلام أسامة، لاعب منتخب مصر للناشئين في سيف المبارزة، عن سعادته بتتويج الفريق بالميدالية الذهبية في كأس العالم للفرق، التي استضافتها مصر في العاصمة الإدارية خلال الفترة من 31 يناير حتى 2 فبراير.

وقال أسامة: "أجواء البطولة كانت رائعة على جميع المستويات، سواء من حيث التنظيم أو الحضور الجماهيري أو قوة المنافسات، مصر دائمًا تنجح في استضافة البطولات الكبرى وإخراجها بأفضل صورة."

وتابع لاعب منتخب مصر: “اللعب في مصر له طابع خاص، حيث أكون وسط أهلي وأصدقائي، مما يمنحني دافعًا إضافيًا لتحقيق الإنجازات”.

وواصل:" نجحنا مؤخرًا في حصد برونزية كأس العالم في البحرين، ونسعى لمواصلة تفوقنا في البطولات المقبلة وهذا هو هدفنا دائما”.

وأضاف: "ذهبية كأس العالم في مصر تعكس روح الفريق الواحد، حيث نقدم جميعًا أفضل ما لدينا، مما يساهم في تحقيق النجاحات المتتالية”.

وأختتم قائلا:" نطمح لمواصلة الإنجازات خلال الفترة المقبلة، من خلال التحضير القوي لبطولتي إفريقيا والعالم، مع العمل المستمر على تطوير مستوانا ورفع تصنيفنا الدولي”.

يُذكر أن منتخب مصر للناشئين في سيف المبارزة قد تُوج بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق، بعد تحقيق فوز مستحق على منتخب أمريكا في المباراة النهائية بنتيجة 45-33.

وعلى نفس الصعيد، حصدت فرح محفوظ لاعبة منتخب مصر لسيف المبارزة برونزية منافسات فردي الناشئات؛ وذلك عقب وصولها لنصف نهائي البطولة.

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