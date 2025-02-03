برلماني: مخطط تهجير الفلسطينيين لا يزال قائما

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، أن مخطط تهجير الفلسطينيين لا يزال مطروحًا على الطاولة من قِبَل قوى دولية محتلة، مشيرًا إلى أن التحركات الشعبية المصرية، وخاصة في رفح، وجهت رسالة واضحة للعالم برفض أي محاولة للمشاركة في تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف نشأت العمدة، في بيان صحفي اليوم، أن احتشاد المصريين أمام رفح يُمثل موقفًا شعبيًا قويًا ضد مخطط التهجير القسري، والذي تروج له بعض الأطراف الدولية، مؤكدًا أن الشعب المصري يرفض بشكل قاطع أي محاولات للمساس بالحقوق الفلسطينية.

وأشار النائب، إلى أن هذه التحركات الشعبية تعكس مدى وعي المصريين بمخاطر هذه المخططات على الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لأي حلول تُهدد القضية الفلسطينية أو الأمن المصري كان واضحًا وحاسمًا.

وشدد نائب الصعيد ، على أن الشعب الفلسطيني، الذي صمد لأشهر تحت القصف، لن يقبل بترك أراضيه أو التعرض لنكبة جديدة، مطالبًا الإدارة الأمريكية بمراجعة سياساتها تجاه القضية الفلسطينية، وعدم الانحياز لمخططات تهدف إلى تصفية حقوق الفلسطينيين.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة حديثه بالتأكيد على أن جميع أطياف الشعب المصري والقوى السياسية تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في رفض مخطط التهجير القسري وأي تهديد للأمن القومي المصري، مشددًا على أن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة لن تسقط مهما كانت الضغوط الدولية.

