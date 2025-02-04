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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يشهد توقيع مذكرة تعاون مع معهد التخطيط القومي.. الكشف وتوفير العلاج لــ 960 حالة مجانا

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نستعرض خلال السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها محافظة بني سويف على مدار 24 ساعة الماضية والتى جاءت فى العناوين التالية:

محافظ بني سويف يشهد توقيع مذكرة تعاون مع معهد التخطيط القومى


شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، توقيع مذكرة تعاون بين المحافظة ومركز تحليل البيانات والاستشارات (CDAC) التابع لمعهد التخطيط القومي، لإعداد دراسة جدوى شاملة ومتكاملة بشأن التوسع وزيادة المساحة المخصصة لإنشاء منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي على مساحة 147 فدانًا بناحية مركز سمسطا.

يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة للتعاون مع كافة الجهات الحكومية لتعظيم الاستفادة من المشروع وتنفيذ توجهات الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية ودعم الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

محافظ بني سويف يشيد بالدور المجتمعي لــ "تيتان مصر" للأسمنت
أشاد محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، بالدور المجتمعي لشركة "تيتان مصر" للأسمنت، وأهمية استمرار التعاون لدعم المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم المواطنين.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المحافظة، اليوم الاثنين؛ فقد جاء هذا خلال لقاء هاني غنيم مع المهندس عمرو رضا المدير التنفيذي لمجموعة "تيتان مصر" للأسمنت؛ لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي في عدد من الملفات التي تشهد تعاونا مثمرا في إطار المسؤولية الاجتماعية للمجموعة في عدد من الملفات الخدمية والتنموية.

الكشف وتوفير العلاج لــ 960 حالة مجانا في بني سويف
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة.

وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار  إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة .

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