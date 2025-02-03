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تضارب حركة الملاحة البحرية.. الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تضارب حركة الملاحة البحرية.. الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي من المتوقع أن تشهدها البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حيث يصاحب هذه الحالة نشاط للرياح على أغلب الأنحاء. ووفقًا للتوقعات، ستكون سرعة الرياح في هذه الأيام ما بين 35 و45 كيلو متر في الساعة، ما قد يؤدي إلى بعض الاضطرابات في حركة الملاحة البحرية.

اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك اضطراب كبير في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط خلال نفس الفترة، حيث سيرتفع ارتفاع الأمواج ما بين 4 و6 أمتار، كما ستتسارع الرياح بسرعة تتراوح بين 60 و80 كيلو متر في الساعة.

 وستستمر هذه الظروف الجوية المتقلبة من يوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبلة، مما قد يؤثر بشكل كبير على الرحلات البحرية في المنطقة.

حالة الطقس ليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

أما بالنسبة لحالة الطقس غدًا الثلاثاء، فسيشهد البلاد طقسًا معتدلًا في معظم أنحاء الجمهورية خلال النهار، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية. كما سيكون الطقس مائلًا للدفء على جنوب البلاد، في حين سيشهد الطقس ليلا حالة من البرودة الشديدة في أغلب الأنحاء، خاصة في الصباح الباكر.

التوقعات لدرجات الحرارة يوم الثلاثاء

القاهرة الكبرى:

  • العظمى: 21 درجة مئوية
  • الصغرى: 12 درجة مئوية

السواحل الشمالية الغربية:

  • العظمى: 20 درجة مئوية
  • الصغرى: 11 درجة مئوية

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر:

  • العظمى: 24 درجة مئوية
  • الصغرى: 16 درجة مئوية

شمال الصعيد:

  • العظمى: 22 درجة مئوية
  • الصغرى: 8 درجات مئوية

جنوب الصعيد:

  • العظمى: 26 درجة مئوية
  • الصغرى: 11 درجة مئوية

الطقس ليلا شديد البرودة

أوضحت الهيئة أن الطقس ليلاً سيكون شديد البرودة في معظم المناطق، وخاصة في شمال البلاد، حيث من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا خلال ساعات الليل، وهو ما يقتضي ضرورة اتخاذ تدابير الحيطة والحذر، خاصة في المناطق الباردة والصحراوية.

نصائح لتوخي الحذر

 حثت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين على توخي الحذر خلال الأيام المقبلة، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا للرياح أو اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، كما شددت على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة ليلاً، مع تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة خلال العواصف والرياح القوية.

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