أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4 فبراير.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الثلاثاء، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات بعد سلسلة من الارتفاعات طالتها بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب عليها ، مع توقعات الخبراء باستقرارها خاصة مع قدوم شهر رمضان .



أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة 91 جنيها بعدما وصل إلى 84 جنيها منذ أيام قليلة، وتصل للمستهلك بسعر 100 جنيه، وسجلت أسعار الدواجن الأمهات حوالى 69 جنيها للكيلو بعدما وصل سعرها إلى 73 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 79 جنيها.



كذلك استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 90 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.



وتراجع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر 127 جنيهًا.



ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من ان لـ 210 جنيهًا في بعض المحلات، حسب المنطقة، بعدما وصل سعره إلى 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.





أسعار البيض اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 129 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 133 جنيها.





ارتفاع الأسعار

ومن جانبه ، قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة رصدت وجود ارتفاع في الأسعار في البيض والدواجن خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف خلال تصريحات له ، أنه منذ قرار فتح باب الاستيراد مجددا للبيض المخصب وبيض المائدة حدثت استجابة من غرفة صناعة الدواجن، حيث بدأت بالفعل في خفض الأسعار.



وشدد على أن الدولة حريصة على مواجهة التضخم، وأن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر بشأن الخريطة الإنتاجية والزراعية، ما ينعكس على الأسعار على مستوى كل المنتجات المتعلقة بالزراعة.

كما كشف ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن ، عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الراهنة ، حيثُ قال إن زيادة الإقبال على الشراء السبب الرئيسي فى زيادة أسعار الدواجن .

وأضاف “الزينى” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أنه السبب الآخر وراء رفع أسعار الدواجن بالأسواق ، هو أن دورة الشتاء ترتفع فيها تكاليف الإنتاج؛ بسبب التدفئة وغيرها.

وأشار “نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن” إلى أنه على الرغم من ارتفاع الدواجن ووصول سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 85 جنيها ،إلا أنها مازالت أقل من الفراخ المجمدة أو فراخ الجمعيات والتى يصل سعر الكيلو منها إلى 135 جنيها .