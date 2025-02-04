أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض إضافة إلى أسعار الكتاكيت والبط، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025.

جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الثلاثاء، الموافق 4-2-2025 على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 120 جنيها للكيلو.

وسعر الدواجن البيضاء 91 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 69 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 90 و 91 جنيها للكيلو.



سعر البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 149 و 151 جنيها للكرتونة .

البيض الأحمر تراوح بين 150 و 152 جنيها.

والبلدي 119 و 120 جنيها للكرتونة.

كما جاءت أسعار الكتاكيت والبط اليوم، الثلاثاء، الموافق 4-2-2025 على النحو التالي:

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 45 و 52 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 13 و14 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 5.5 و 6.5 جنيه.

كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها و 14 جنيها.

كتكوت هجين بين 8 جنيهات و 9 جنيهات.

كتكوت جيل ثاني بين 10 جنيهات و 11 جنيها.

كتكوت روزي بيور بين 10 جنيهات و 11 جنيها.



أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

