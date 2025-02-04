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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام يكشف كواليس أزمة ملف تجديد إيهاب أمين لاعب الأهلي للسلة

امير هشام
امير هشام
يارا أمين

كشف الإعلامي أمير هشام، عن كواليس أزمة ملف تجديد إيهاب أمين لاعب الأهلي للسلة.

وكتب أمير هشام على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "شقيق إيهاب أمين، طلب كتابة العقد بالدولار، بينما يحصل على الراتب بالجنية المصري، ولكن بسعر "الدولار" في البنوك، الاتحاد السكندري يترقب موقف إيهاب أمين، وقدموا عرضًا جيدًا لضم اللاعب في صفقة انتقال حر".

وأعلن أيضًا عن تفاوض الأهلي مع جناح أجنبي قائلًا: “تم التواصل مع مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، وأكد على أن مسئولي النادي في طريقهم لحسم صفقة جناح أجنبي صاحب موهبة كبيرة جدًا، المصدر أكد لنا أن الأهلي يتفاوض مع جناح أجنبي مميز في الوقت الحالي، لحسم صفقة التعاقد معه، حال عدم التوصل لاتفاق مع الجناح الأجنبي الذي يتم التفاوض معه في الساعات الجارية فأن الأهلي سيتوجه للتفاوض مع راؤول فلوروتش لاعب أوليمبيا ليوبليانا السولوفيني، الذي يأتي في المرتبة الثانية بين الأسماء المرشحة للانتقال للفريق”.

إيهاب أمين الاتحاد السكندري أمير هشام الأهلي راؤول فلوروتش

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