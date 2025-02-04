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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي

اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
يارا أمين

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الجهاز الفني لفريق الأهلي يرغب في منح أشرف بن شرقي المزيد من الوقت للتأكد من جاهزيته بنسبة 100% فنيًا وبدنيًا قبل المشاركة في التدريبات الجماعية ثم المشاركة في المباريات، موضحًا بأن اللاعب المغربي سيكون خارج لقاء بتروجت في الدوري المصري.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "وجود بن شرقي في مواجهة الأهلي أمام غزل المحلة ليست بنسبة كبيرة، لكن التركيز الأكبر على وجوده في لقاء الإسماعيلي، والهدف الأكبر هو تجهيزه لمواجهة القمة مع الزمالك يوم 22 فبراير الجاري".

وأضاف: "الأهلي يسعى لتجهيز بن شرقي ومعه وسام أبوعلي بشكل كبير في لقاء الإسماعيلي، ومن ثم لقاء القمة مع الزمالك".

الدوري المصري أشرف بن شرقي بتروجت أمير هشام الأهلي

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