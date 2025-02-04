أحمد صالح: جمهور الزمالك أقوى عناصر المنظومة.. وهذه رسالتي لـ زيزو

قال أحمد صالح، المدرب العام لفريق طلائع الجيش، إن جمهور الزمالك أقوى من أي عنصر في المنظومة داخل قلعة ميت عقبة.

وأوضح أحمد صالح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، :" جمهور الزمالك أقوى من أي عنصر في المنظومة داخل النادي ، وبعض اللاعبين قد يكونوا مميزين لكن لا يملكون شخصية اللعب في الزمالك وتحمل ضغوط الجماهير.

وتابع أحمد صالح: " جيلنا في الزمالك كان مليئا باللاعبين أصحاب الشخصية القوية، و كان يضم لاعبين يمكن اعتبارهم مدربين داخل الملعب مثل حسام حسن ".

وشدد أحمد صالح: " الزمالك صنع اسم زيزو وجعله أفضل لاعب في مصر ، وزيزو يجب أن يراعي جماهير الزمالك وعدم توفر الأموال في النادي، ولازم يضحي من أجل الجماهير البيضاء".