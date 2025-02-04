لبيب يجتمع مع اللجنة الفنية لحسم ملف صفقات الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، سيعقد اجتماعًا خلال الساعات المقبلة مع اللجنة الفنية المكونة من ميدو ومحمد أبوالعلا وحازم إمام ونادر السيد وهيثم فاروق، مشيرًا إلى أن اللجنة تحاول إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "ميدو سوف يصل خلال الساعات المقبلة من قبرص، ومن الوارد أن يكون قد حسم صفقة جديدة لنادي الزمالك".

وتابع:" حسين لبيب يريد استطلاع الموقف، من أجل حسم ملف الصفقات في ظل ضيق الوقت وغلق باب القيد سيكون يوم 8 فبراير".

وأتم: "سبق وتم تعيين لجان فنية في مجلس الإدارة السابق لنادي الزمالك من أجل تحمليها المسئولية أمام الجماهير، ويجب أن يتحمل كل مجلس مسئولياته".