إعلان مهم من الجيش الأردني لكل شباب المملكة | تفاصيل

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي إعلانات مهما ببدء استقبال طلبات التجنيد لدورة ضباط فرسان المستقبل لعام 2025 من الذكور فقط والحاصلين على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 04/02/2025 وحتي الخميس الموافق 06/03/2025.

وعن شروط القبول؛ ااشر الإعلان الأردني الي انها تتمثل في أن يكون أردني الجنسية و أن يكون من مواليد (01/01/2001) وما بعد و أن يكون أعزباً وأن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 70% لجميع الفروع (نجاح معدل جامعة) وأن يكون خريج إحدى الجامعات الأردنية أو غير الأردنية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأن لا يقل التقدير الجامعي عن جيد و ألا يقل الطول عن 165سم وأن يتناسب الطول مع الوزن وأن يكون لائقا من الناحية الصحية وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة و أن يجتاز فحص اللياقة البدنية المقرر.

‌وشددت الشروط علي ألا يكون من العسكريين العاملين أو له خدمة عسكرية سابقة في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى وألا يكون للمتقدم شقيق أو شقيقة على مقاعد الدراسة حالياً في(جامعة مؤتة / الجناح العسكري، كلية الأميرة منى للتمريض، كلية الملك حسين الجوية (طيار)، والبعثات الدراسية العسكرية الخارجية) بالإضافة الي اأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة كالسرقة والاختلاس والرشوة وسوء الائتمان أو أي جريمة تخل بالأخلاق العامة.



كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي عن البدء باستقبال طلبات التجنيد لدورة الضباط الجامعيين المهنيين لعام 2025 اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 04/02/2025 ولغاية يوم الخميس الموافق 06/03/2025 للتخصصات الطبية التالية: طب بشري (ذكور/إناث) وطب أسنان (ذكور).