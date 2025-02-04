رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية دور أول بعد اعتمادها بنسبة نجاح 82,38%

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2025 بنسبة نجاح 82,38% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 85854 .

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2025 بنسبة نجاح 90,91 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 33 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 81,18 % وتقدم للامتحان 5787 طالبا وحضر 5769 طالبا، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2025 بنسبة نجاح 64,29 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 14 طالبا، كما تم إعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 98,73 % حيث بلغ عدد المتقدمين 157 طالبا.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2025 بلغ 86 ألفا و 12 طالبا وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني والانتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسي.