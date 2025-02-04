إجراء مقابلات المرشحين لرئيس لجنة ومراقب أول لامتحانات الثانوية العامة بالغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية اليوم عن إجراء وعقد لجنة مقابلات المرشحين للعمل رؤساء لجان سير، ومراقبين أوائل، لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025 م.



وجاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، وبرئاسة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

كما يأتي ذلك بحضور محمد داود، مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية، محمد عبد الرءوف محمد مرسي، مدير إدارة بالإدارة العامة للامتحانات، و محمود عبد الرحمن عبد الرؤوف هشام، موجه أول مالي وإداري بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، و إسماعيل محسن مبروك، مدير إدارة التعليم الخاص بالإسكندرية، و هبة الله أحمد فتح الله، باحث قانوني بالوزارة، حيث تمت المقابلات بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا، وأجريت المقابلات للسادة المرشحين من إدارتي السنطة وكفر الزيات.



الجدير بالذكر، أن المقابلات لاختيار السادة المرشحين لرئيس لجنة ومراقب أول لامتحانات الثانوية العامة، تتم على مدار خمسة أيام، بدأت من يوم الأحد الماضي وتنتهي الخميس القادم، حيث تم توزيع الإدارات على تلك الفترة، ووفقا للجدول الزمني المحدد.