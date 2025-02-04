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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفشار ؟

الفشار
الفشار
قسم المرأة

يعشق الكبار والأطفال تناول الفشار نظرًا لمذاقه الجيد كما أنه من الأطعمة السهل تحضيرها وكشف موقع هيلثي في تقريره عن فوائد الفشار وما يحدثه بالجسم ومنها :

مصدر غني بمضادات الأكسدة :

فهو يحتوي على مركبات البوليفينول وتتركّز على وجه الخصوص في القشرة، مما يساعد على التخلص من الجذور الحرة من الجسم، والتي ترتبط بخطر الإصابة بالعديد من الأمراض.


مفيد لصحة الحامل :
فوائد الفشار للحامل كثيرة، فالألياف تجعله وجبة خفيفة وايضا صحية للحامل المصابة بالإمساك .


مصدر غني بالألياف :
يحتوي الفشار على كميات عالية جدًا من الألياف ذات الفوائد العديدة، قد يُقلّل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض .


تعزيز حركة وصحة الجهاز الهضمي :

إذ تحتوي كل 100 جرام من الفشار على كمية تغطّي جزءًا كبيرًا من احتياجات جسم الإنسان، إذ تساوي الاحتياجات اليومية للألياف 25 جرامًا بالنسبة للنساء، و38 جرامًا بالنسبة للرجال.

زيادة الشعور بالشبع :

أثبتت الدراسات ان الألياف الموجودة في الفشار  يمكن أن تكون إضافة  إلى مجموعة فيتامين ب، وفيتامين هـ ويمكن أن تساعد على تحفيز الحركة الدودية للعضلات الملساء في الأمعاء، وإفراز العصارات الهضمية، مما يساهم في المحافظة على صحة عملية الهضم.

الفشار فوائد الفشار اضرار الفشار اسعار الفشار

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