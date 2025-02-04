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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزارة نواف سلام.. آخر تطورات التشكيل الحكومي في لبنان

نواف سلام
نواف سلام
محمود نوفل

كشف رئيس الحكومة اللبنانية  المكلف، نواف سلام، آخر تطورات عملية تشكيل الحكومة اللبنانية التي وصفها بأنها تسير في الاتجاه الصحيح، حيث تتقدم إيجاباً وفق النهج الإصلاحي والإنقاذي الذي تعهد به في وقت سابق، بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وبالالتزام بالمعايير التي تم الإعلان عنها.

ونفي سلام الأنباء المتداولة بشأن فرض أسماء وزارية عليه قائلا  هي “عار من الصحة”، مؤكدًا أنه هو من يختار الأسماء بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية، وذلك بهدف تشكيل حكومة تتماشى مع رؤيته للمرحلة المقبلة.

ولفت رئيس الحكومة المكلف  إلى أن الحديث عن وجود خلافات مع بعض القوى والأحزاب غير دقيق، مشيرا إلى أن التواصل الإيجابي مستمر مع جميع الأطراف السياسية.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد مرحلة حساسة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المتعددة، حيث يسعى الرئيس المكلف نواف سلام إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحقيق الاستقرار الداخلي، بالتوازي مع تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف السياسية.

وفي سياق متصل، يواجه لبنان تحديات كبيرة تتمثل في الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والانقسام السياسي المستمر، ما يجعل مهمة تشكيل الحكومة أكثر تعقيدًا. كما أن الرئيس المكلف يلتزم بالمعايير التي تم الاتفاق عليها سابقًا مع رئيس الجمهورية، ويسعى لضمان توافق واسع من خلال التشاور مع جميع القوى السياسية.

ورصدت تقارير إعلامية لبنانية طرح أسماء لتولي حقائب وزارية رصدها وهم :

العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي أحمد الحجار – وزارة الداخلية والبلديات

اللواء المتقاعد في الجيش اللبناني ميشال منسى – وزارة الدفاع الوطني

ياسين جابر – وزارة المالية

السفير ناجي أبو عاصي – وزارة الخارجية والمغتربين (إمكانية استبداله بوزير ماروني)

حنين السيد – وزارة الشؤون الاجتماعية

ريما كرامي – وزارة التربية


السفير ناجي ابو عاصي
عامر البساط – وزارة الاقتصاد (إمكانية استبداله)

تمارا الزين – وزارة البيئة

طبيب الشرايين في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت ركان نصر الدين – وزارة الصحة

أمين الساحلي – وزارة العمل (إمكانية استبداله باسم طلال عتريسي أو إسم آخر لأنه يتم النقاش مع حزب «الكتائب اللبنانية» حول منحه الوزارة)

فايز رسامني – وزارة الأشغال العامة والنقل (قد يتم استبدالها بحقيبة أخرى)

طارق متري – نائب رئيس الحكومة (بلا حقيبة)

غسان سلامة – وزارة الثقافة

جو صدي – وزارة الطاقة

كمال شحادة – وزارة الاتصالات (مرشح محتمل، إذا طُرح اسم شارل الحاج ايضا)

فادي عنيسي – وزارة العدل (مرشح محتمل)

غي مانوكيان أو كريستين خاتشيك بابكيان – وزارة الشباب والرياضة (إمكانية التحفظ من حزب الطاشناق)

مرشحة غير محددة بعد – وزارة الإعلام (توجه لإسنادها لسيدة)

عادل نصار – ممثل كتلة الكتائب في الحكومة

زياد رامز الخازن – ممثل تيار المردة في الحكومة

نزار هاني – وزارة الزراعة

لبنان رئيس الحكومة نواف سلام

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