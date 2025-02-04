مي عمر .. بوسترات ملابس الرقص تثير الجدل على السوشيال ميديا

كشفت الفنانة مي عمر عن عدد من البوسترات الفردية لمسلسلها الجديد “إش إش”، المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025.

شاركت “مي” البوستر عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: “وهي هنا.. إش إش رمضان 2025 إن شاء الله.. رمضان يجمعنا”، مما زاد من حماس الجمهور لمتابعة العمل.

قنوات عرض مسلسل “إش إش”

أعلنت قناة MBC مصر ومنصة شاهد عن عرض المسلسل حصريًا خلال شهر رمضان المقبل، ليكون واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة.

أبطال وصنّاع المسلسل

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب مي عمر، كل من: ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري.

العمل من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر أن يتكون من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي شعبي. كما يتولى كل من هيثم نبيل وخالد نبيل وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل.