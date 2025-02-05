أخبار قنا| إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بدشنا.. والسيطرة على حريق محدود في كنيسة

شهدت محافظة قنا العديد من الأحداث على مدار الـ 24 ساعة الماضية، من أبرزها بدء تنفيذ برنامج «التعليم من أجل الغد» لـ 1873 معلماً بالمرحلة الابتدائية بنجع حمادى، وإنهاء خصومة ثأرية عمرها 8 أعوام بين أبناء عمومة بقنا بـ" القودة"، كما بحث نائب محافظ قنا الموقف النهائي لملف تقنين الأراضي أملاك الدولة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود فى كنيسة الملاك ميخائيل بدشنا، فيما تابع مدير تعليم قنا ختام مقابلات رؤساء لجان الثانوية العامة.

بدء تنفيذ برنامج «التعليم من أجل الغد» لـ 1873 معلماً بالمرحلة الابتدائية بنجع حمادي

بدأت أولي فعاليات البرنامج التدريبى" التعليم من أجل الغد"، أمس الثلاثاء، والذي يستهدف تدريب نحو 1873 معلما ومعلمة بمرحلة التعليم الابتدائي بمدارس إدارة نجع حمادي التعليمية، شمال قنا، تحت رعاية هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، وتنفيذ مركز التنمية المهنية بنجع حمادي.

وتفقد عفت محمد وزيرى، مدير عام الإدارة، وعبد الرؤوف عبد الواحد، وكيل الإدارة، قاعات التدريب، المنعقدة بمدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنين بمدينة نجع حمادى، للاطمئنان علي توافر الخامات والأدوات والوسائل المعينة لتنفيذ التدريب.

"القودة" تنهى خصومة ثأرية عمرها 8 أعوام بين أبناء عمومة بقنا

أقيمت بمركز دشنا شمال قنا مراسم صلح "قودة" بين أبناء عمومة بقرية الصبريات فى سرادق كبير بمنطقة كوبرى حلاوة، بعد 8 أعوام من الخصومة والقطيعة بين العائلتين.

جاءت مراسم الجلسة، بعد جولات ومحاولات بين العائلتين، خاضها رجال لجنة المصالحات بقنا، لوأد الفتنة بين الطرفين، وفتح صفحة جديدة من المحبة والتسامح، بعدما تراضى الجميع ببنود الصلح المقررة.

يذكر أن الخصومة الثأرية وقعت قبل 8 أعوام بين عائلتى محمود والمراغية، نتيجة خلافات قديمة بينهما بقرية الصبريات التابعة لمركز دشنا، وبعد تدخل رجال المصالحات وجهود أمنية، تراضى الطرفان على قبول" القودة"، لإنهاء النزاع وطى صفحة الخلافات.

نائب محافظ قنا يبحث الموقف النهائي لملف تقنين الأراضي أملاك الدولة

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية بديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والوقوف على معدلات الأداء، والموقف النهائي، والملفات المتبقية، ونسب التنفيذ.

واستمع نائب محافظ قنا، إلى آخر المستجدات في ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وناقش سير عمل اللجان، واطّلع على ما تم إنجازه، مشددًا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لتسريع وتيرة العمل في المنظومة، والانتهاء من الملفات، ورفع معدلات الأداء، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بهدف تحقيق الاستقرار للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لهذا الملف.

السيطرة على حريق محدود فى كنيسة الملاك ميخائيل بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا، من السيطرة على حريق محدود، اندلع بكنيسة الملاك ميخائيل بقرية أبومناع بحرى التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق فى كنيسة الملاك ميخائيل بقرية أبومناع بحري التابعة لمركز دشنا، وفور تلقى البلاغ، دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، بعدد من السيارات من نقطة إطفاء دشنا، وجرى السيطرة على الحريق قبل ان يمتد لبقية أجزاء الكنيسة.

مدير تعليم قنا يتابع ختام مقابلات رؤساء لجان الثانوية العامة

تابع هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، اليوم الثالث والأخير لمقابلات المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحان شهادة الثانوية العامة، والتي نظمت بمركز تدريب المعلمين الرئيسي في حضور اللجنة الوزارية المشكلة لتثقيف واختيار العناصر المتميزة المسند إليهم القيام بتلك المهمة القومية.

استضافت قاعة مركز التدريب الرئيسي للمعلمين بقنا معلمو إدارات قنا وأبوتشت ونجع حمادي وفرشوط، وفي حضور محمد فرج الله، مدير عام مركز التدريب الرئيسي للمعلمين، ومحمد صلاح، وكيل كنترول قنا، ومحمد صبحي، وكيل لجنة المقابلات، وممدوح ياسين، عضو لجنة النظام والمراقبة بكنترول قنا.