شقق وفلل وأراضٍ.. المتحدث باسم «الإسكان»: الإعلانات القادمة تشمل خيارات سكنية متنوعة

أكد عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة ستطرح عددًا من الإعلانات الجديدة التي تشمل وحدات سكنية، فلل، أراضٍ، وكذلك مختلف أنواع الإسكان التي تقدمها الوزارة للمواطنين.

وأوضح خطاب أن بعض هذه الإعلانات ستتم من خلال قرعات إلكترونية، بينما ستجرى قرعات أخرى بشكل يدوي، لتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "حضرة المواطن"، أضاف خطاب أن وزير الإسكان قد أعلن صباح اليوم عن مشروع جديد سيُعلن عنه قريبًا عبر قرعة عالمية، والذي يتضمن توفير وحدات سكنية مثل "سكن مصر" وغيرها من المشروعات.

وأشار خطاب إلى أن الوزارة بدأت في طرح العديد من المشروعات منذ أواخر أكتوبر الماضي، حيث انتهى طرح مشروع "مسكن" في 26 ديسمبر 2024، والذي يوفر أراضٍ سكنية صغيرة للمواطنين.