إيقاف دعم «ويندوز 10» رسميًا بنهاية 2025 .. تعرف على مصير المستخدمين؟

تستعد شركة مايكروسوفت لإنهاء الدعم الرسمي لنظام التشغيل ويندوز 10 في أكتوبر 2025، بعد مرور 10 سنوات على إطلاقه لأول مرة في عام 2015.

يضع هذا الإعلان ملايين المستخدمين والشركات أمام خيار حتمي لتحديث الويندوز الخاص بهم إلى ويندوز 11 أو البحث عن حلول بديلة.

ما سبب إيقاف الدعم؟

مايكروسوفت تتبع سياسة دعم واضحة لأنظمة التشغيل الخاصة بها، حيث تمنح كل إصدار 5 سنوات من الدعم الأساسي، يتبعها 5 سنوات من التحديثات الأمنية. مع انتهاء هذه الفترة، ستتوقف الشركة عن توفير التحديثات المجانية، مما يعرض الأجهزة التي لا تنتقل إلى النظام الجديد لمخاطر أمنية محتملة.

على الرغم من ذلك، ستظل بعض الشركات الكبرى قادرة على الاستمرار في استخدام ويندوز 10 عبر الاشتراك في برامج الدعم المدفوع، وهو ما فعلته شركات عديدة مع أنظمة ويندوز الأقدم، مثل ويندوز 7 وويندوز XP.

لماذا يرفض البعض الترقية إلى ويندوز 11؟

رغم مرور سنوات على إطلاق ويندوز 11، لا يزال العديد من المستخدمين يفضلون البقاء على ويندوز 10، وتشير التقارير إلى عدة أسباب لذلك:

متطلبات العتاد الصارمة: يتطلب ويندوز 11 توفر شريحة TPM 2.0، وهي غير مدعومة في العديد من الأجهزة القديمة. قلق من ميزات التتبع والإعلانات: يعتقد البعض أن ويندوز 11 يحتوي على ميزات تراقب بيانات المستخدمين بشكل أكبر مقارنةً بالإصدارات السابقة. استقرار النظام: يفضل العديد من المستخدمين والشركات العمل على نظام مستقر تم اختباره لفترة طويلة، بدلاً من الانتقال إلى نظام جديد قد يتضمن بعض المشكلات التقنية.

أحدث الإحصائيات.. ويندوز 10 لا يزال المسيطر

وفقًا لأحدث بيانات StatCounter، لا يزال ويندوز 10 يحتفظ بـ 60.33% من الحصة السوقية لأنظمة التشغيل، بينما ارتفعت حصة ويندوز 11 إلى 36.65%، وهو أعلى مستوى يصل إليه النظام منذ إطلاقه.

أما بالنسبة لنظام ويندوز 7، فلا يزال يحتفظ بحوالي 2.4% من المستخدمين، معظمهم من الشركات التي تعتمد على برامج قديمة لا تعمل على الإصدارات الحديثة.

وفي قطاع الألعاب، أظهرت إحصائيات Steam لشهر يناير 2025 أن ويندوز 11 لا يزال النظام الأكثر استخدامًا بين اللاعبين بحصة 54%، لكنه فقد نسبة صغيرة لصالح ويندوز 10 وماك ولينكس، ما يشير إلى استمرار وجود مقاومة للترقية.

تحديات تواجه مايكروسوفت في إجبار المستخدمين على الترقية

مايكروسوفت تأمل أن يدفع إيقاف دعم ويندوز 10 المستخدمين إلى شراء أجهزة حديثة مزودة بويندوز 11، ولكن هناك عقبات قد تعرقل هذه الاستراتيجية، من أبرزها:

الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار أجهزة الكمبيوتر بسبب الرسوم الجمركية على المكونات الأساسية.

بطء تبني الذكاء الاصطناعي في الحواسيب الشخصية، حيث تحاول الشركات إيجاد طرق لإقناع المستهلكين بأهمية ميزات الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل الجديد.

ما الذي يجب على المستخدمين فعله قبل 2025؟

مع اقتراب نهاية دعم ويندوز 10، يُنصح المستخدمون باتخاذ إجراءات احترازية، مثل:

التحقق من توافق أجهزتهم مع ويندوز 11 قبل الترقية. تحديث أجهزتهم إلى الإصدارات الأحدث لتجنب مشكلات الأمان في المستقبل. الانتقال إلى أنظمة تشغيل بديلة مثل لينكس لمن يرغب في تجنب قيود مايكروسوفت.

ختامًا

نهاية دعم ويندوز 10 في 2025 تمثل نقطة تحول كبيرة في عالم التكنولوجيا، حيث ستجبر ملايين المستخدمين على إعادة النظر في أنظمتهم التشغيلية.

ومع استمرار الجدال حول متطلبات ويندوز 11 والقيود التي يفرضها، قد يكون الانتقال إلى النظام الجديد قرارًا صعبًا للبعض، لكنه سيكون حتميًا عاجلًا أم آجلًا.