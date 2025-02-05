جدو يكشف سبب رفض عرض خيتافي الإسباني بضم إبراهيم عادل

تحدث محمد ناجي جدو، المدرب بالجهاز الفني للفريق الأول بنادي بيراميدز، عن إبراهيم عادل لاعب الفريق والعروض المقدمة إليه.

وقال جدو في تصريحات لبرنامج الكورة مع فايق: “ابراهيم عادل من أفضل المواهب في مصر وأفريقيا حاليا.. وعرض خيتافي الأسباني لم يناسب قيمة اللاعب”.

وأكد إبراهيم عادل، لاعب فريق بيراميدز، أن ناديه رفض العرض المقدم من نادي خيتافي الإسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، قال عادل: "عدم احترافي نصيب وقدر، وبيراميدز يرى أن الوقت الحالي ليس مناسبًا لذلك، وأنا أحترم القرار وأركز في الوقت الحالي على الملعب".

وعن تألقه في مباراة بيراميدز أمام الزمالك، قال: "التوفيق في المباراة كان من الله، ونحن نتدرب بشكل جيد ونبذل مجهودًا كبيرًا في التدريبات، مع الالتزام والتركيز".