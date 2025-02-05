صدمة لـ«نتنياهو» .. «ترامب»: مصر والأردن رفضا بالفعل استقبال سكان غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء أن مصر والأردن رفضا بالفعل استقبال سكان قطاع غزة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن لدى دول الشرق الأوسط المال لبناء أماكن ينتقل إليها الفلسطينيون الذين يجب أن يحصلوا على أرض جديدة وجميلة.

واقترح الرئيس الأمريكي في يناير الماضي تهجير الفلسطينيين من غزة، إلى مصر والأردن، وهو الأمر الذي قوبل برفض على المستويين الرسمي والشعبي.

وأعلنت مصر قبل يومين أن لديها خطة لإعادة إعمار قطاع غزة دون خروج أي شخص منه.

وعلى الرغم من الرفض المصري والعربي والدولي لمقترحات ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين إلا أن الرئيس الأمريكي كرّر تصريحاته في أكثر من مناسبة، مُدعيًا أن التهجير هو الحل الأمثل للفلسطينيين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، قد صرح نهاية الأسبوع الماضي، بأن إخراج الفلسطينيين من غزة هو تطهير عرقي.