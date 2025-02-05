بشرى لجمهور الأهلي بشأن يحيى عطية الله وبن شرقي وداري

كشف الإعلامي الرياضي أمير هشام، تطورات إصابة لاعبي الأهلي وموعد عودتهم للمشاركة مع الفريق.

وقال أمير هشام في تصريحات تلفزيونية: “يحيى عطية الله سيرتدي واقي للوجه بعد أسبوع من الان وسيشارك في المران الجماعي بدءا من شهر مارس المقبل، وحالة اللاعب مطمئنة ”.

وتابع: “أشرف بن شرقي يتم تجهيزه لمواجهة الإسماعيلي ثم الزمالك وكان يعاني من شد خفيف في الأمامية ومدة الغياب كانت 10 أيام منذ اصابته بالريان القطري”.

وأضاف: “أشرف داري مدافع الأهلي سوف يشارك في التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل وسيكون جاهزا لمواجهة الاسماعيلي ثم الزمالك”.