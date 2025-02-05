قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة حماس ترد على ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة
سفير فلسطين بالأمم المتحدة : يجب احترام رغبة سكان قطاع غزة
بورصة الدواجن اليوم .. تعرف على أسعار الفراخ البيضاء
عيشٌ وسط أكوام القمامة .. شاهد معاناة سكان غزة بعد عودتهم لبيوتهم المُدمرة
هل الحلف الكثير لعقاب الأبناء يُعد يمينًا وله كفارة؟.. أمين الفتوى يجيب
إيقاف دعم «ويندوز 10» رسميًا بنهاية 2025 .. تعرف على مصير المستخدمين؟
بيان عاجل من السعودية ردًا على تصريحات ترامب حول قيام الدولة الفلسطينية
السعودية ترد على ترامب: نرفض التهجير والشعب الفلسطيني سيظل متمسكًا بأرضه
بعد تصريحات التهجير .. هل يعتزم ترامب زيارة قطاع غزة ؟
ترامب: الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتمتلكه
ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي
قادر على الاستمرار.. «معلول» يرفض الاعتزال مقابل تولي منصب إداري بالأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادًا لافتتاحه.. رئيس جامعة بورسعيد يجتمع بمجلس إدارة المستشفى الجامعي|صور

رئيس جامعة بورسعيد يجتمع بالقطاع الصحى ومجلس ادارة المستشفى الجامعى
رئيس جامعة بورسعيد يجتمع بالقطاع الصحى ومجلس ادارة المستشفى الجامعى
محمد الغزاوى

عقد الاستاذ الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة اجتماعا فى اطار الاستعدادات النهائية لافتتاح مستشفى جامعة بورسعيد مع اعضاء القطاع الصحى بالجامعة ومجلس ادارة المستشفى الجامعى وذلك للتعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المستشفى 

وتضمن الاجتماع ايضا مناقشة ما تم فى زيارة ممثلى شركة انتر هيلثى العالمية دكتور تامر التويهى والدكتور حسام سعيد وذلك بعد ان استقبلهم رئيس الجامعة بعد زيارتهم لمستشفى الجامعة والتى رافقهم فيها أ.د ايهاب الحنفى عميد كلية الطب أ.د بسمة بدر الدين المدير التنفيذى للمستشفى وذلك للتعرف على جاهزية واستعداد المستشفى لبدء العمل والتشغيل الفعلى لها حيث تفقدوا خلال الزيارة العيادات الخارجية بكافة اقسامها والعناية المركزة وحجرات العمليات وقسطرة القلب 

وأكد رئيس الجامعة أن الزوار ابدوا اعجابهم لما وصلت اليه المستسفى فى فترة وجيزة من اعمال تمهيدا لافتتاحها القريب 
 

اعقب ذلك اجتماع رئيس الجامعة  باعضاء القطاع الصحى بالجامعة  لوضع الخطوط العريضة لاعمال القطاع وتشكيل وحدته التدريبة ووحدة جودة خاصة به ورؤية واستراتيجية القطاع من خلال منسق عام للقطاع والمسؤل عن الكثير من الاعمال مثل وضع القطاع من التصنيفات العالمية ومجلته العلمية وهيكله الادارى وخطة تطويره وذلك من خلال اجتماع اسبوعى يناقش ويحدد من خلاله كافة الامور والمشاريع الخاصة بالقطاع.
 

وفى نهاية الاجتماع قدم رئيس الجامعة الشكر لكل الايادى المخلصة التى تفانت لانجاز سرعة افتتاح المستشفى الجامعى والذى من خلال جهودهم سنؤكد جاهزية افتتاح المستشفى اداريا وفنيا ولوجيستينا لتخدم محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة.

بورسعيد جامعة بورسعيد رئيس جامعة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ليفربول يجدد عقد محمد صلاح

نتيجة الاعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة.. موعد إتاحتها على الموقع الرسمي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في 15 محافظة .. درجاتك هنا

الشيف الشربيني

مين صاحب الفيلا.. الشيف الشربيني أمام النيابة بسبب خناقة طليقته وابنته

حالة الطقس

الخروج للضرورة .. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة

أرشيفية

تعيين 40 ألف معلم مساعد.. تفاصيل مسابقة الأزهر 2025

مشغولات ذهبية

الأعلى في تاريخه.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذه قيمة الجنيه الآن

الشيف الشربيني

صرخت ولمت الجيران.. استدعاء طليقة الشيف الشربيني وابنته بعد خناقة فيلا الشيخ زايد

ترشيحاتنا

ترامب ونتنياهو

نتنياهو: ترامب يرفع الحظر عن الذخائر المحجوبة عن إسرائيل

نتنياهو

نتنياهو: ترامب يرى مستقبلًا مختلفاً لقطاع غزة

ترامب ونتنياهو

«ترامب»: 12 منطقة يمكنها استقبال سكان غزة

بالصور

أعراض تكشف عن الإصابة بالورم الحبلي .. لا تتجاهلها

أعراض الإصابة بالورم الحبلي
أعراض الإصابة بالورم الحبلي
أعراض الإصابة بالورم الحبلي

بعد انفصال شيماء سيف .. ما السر الذى كانت تخفيه عن جمهورها

شيماء سيف وطليقها محمد كارتر
شيماء سيف وطليقها محمد كارتر
شيماء سيف وطليقها محمد كارتر

لخسارة الوزن بنجاح.. نصائح يجب اتباعها قبل الساعة 12 صباحا

نصائح يجب إتباعها قبل الساعة 12 صباحا لخسارة الوزن بنجاح
نصائح يجب إتباعها قبل الساعة 12 صباحا لخسارة الوزن بنجاح
نصائح يجب إتباعها قبل الساعة 12 صباحا لخسارة الوزن بنجاح

رمانة ميزان حياتي .. كريم فهمي يُوجّه رسالة رومانسية لزوجته

كريم فهمي وزوجته
كريم فهمي وزوجته
كريم فهمي وزوجته

فيديو

الشيف الشربيني

مين صاحب الفيلا؟.. الشيف الشربيني في النيابة بسبب خناقة طليقته وابنته

الطاروطى

منشور على فيسبوك يطالب بالتحقيق مع الشيخ الطاروطي.. ونقابة القراء ترد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

خطوة بخطوة.. كيفية تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

إلغاء الرسوم الجمركية على الهواتف.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المزيد