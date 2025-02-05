استعدادًا لافتتاحه.. رئيس جامعة بورسعيد يجتمع بمجلس إدارة المستشفى الجامعي|صور

عقد الاستاذ الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة اجتماعا فى اطار الاستعدادات النهائية لافتتاح مستشفى جامعة بورسعيد مع اعضاء القطاع الصحى بالجامعة ومجلس ادارة المستشفى الجامعى وذلك للتعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المستشفى

وتضمن الاجتماع ايضا مناقشة ما تم فى زيارة ممثلى شركة انتر هيلثى العالمية دكتور تامر التويهى والدكتور حسام سعيد وذلك بعد ان استقبلهم رئيس الجامعة بعد زيارتهم لمستشفى الجامعة والتى رافقهم فيها أ.د ايهاب الحنفى عميد كلية الطب أ.د بسمة بدر الدين المدير التنفيذى للمستشفى وذلك للتعرف على جاهزية واستعداد المستشفى لبدء العمل والتشغيل الفعلى لها حيث تفقدوا خلال الزيارة العيادات الخارجية بكافة اقسامها والعناية المركزة وحجرات العمليات وقسطرة القلب

وأكد رئيس الجامعة أن الزوار ابدوا اعجابهم لما وصلت اليه المستسفى فى فترة وجيزة من اعمال تمهيدا لافتتاحها القريب



اعقب ذلك اجتماع رئيس الجامعة باعضاء القطاع الصحى بالجامعة لوضع الخطوط العريضة لاعمال القطاع وتشكيل وحدته التدريبة ووحدة جودة خاصة به ورؤية واستراتيجية القطاع من خلال منسق عام للقطاع والمسؤل عن الكثير من الاعمال مثل وضع القطاع من التصنيفات العالمية ومجلته العلمية وهيكله الادارى وخطة تطويره وذلك من خلال اجتماع اسبوعى يناقش ويحدد من خلاله كافة الامور والمشاريع الخاصة بالقطاع.



وفى نهاية الاجتماع قدم رئيس الجامعة الشكر لكل الايادى المخلصة التى تفانت لانجاز سرعة افتتاح المستشفى الجامعى والذى من خلال جهودهم سنؤكد جاهزية افتتاح المستشفى اداريا وفنيا ولوجيستينا لتخدم محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة.