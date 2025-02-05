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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يتفقد القوافل الطبية بكفر شحاتة مركز كفر سعد

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

تفقد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، القافلة الطبية بالوحدة الصحية بكفر شحاتة بمركز كفر سعد ، التى أُقيمت بالتعاون بين لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء و بنك الشفاء المصرى ، و محافظة دمياط ومديرية الصحة.

حيث رافقته خلال التفقد المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط،  وجاءت بحضور الدكتور محمد بدران مدير مديرية و  محمد الشبراوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، هذا وقد تابع " الدكتور أيمن الشهابى " العمل بالقافلة المتكاملة التى تضمنت تخصصات العظام والباطنة ، الأطفال ، الجلدية ، وأنف وأذن وحنجرة،  حيث يتم تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان ، واطلع " محافظ دمياط " خلال الزيارة على نتائج قافلة الرمد التى تم اطلاقها أمس بالوحدة الصحية بكفر شحاتة، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين حيث تم توقيع الكشف على 611 حالة و تحويل عدد 74 حالة لإجراء جراحات وأيضًا إجراء نظارات طبية لعدد ٢٥٦ حالة .

فيما وقد أشاد " المحافظ " بجهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء و بنك الشفاء المصرى،  بالتعاون مع مديرية الصحة بدمياط لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والطبية للمواطنين،  وأعلن عن انتقال تلك القوافل الى محطة جديدة بالوحدة الصحية بشط جريبة خلال اليومين القادمين.

وخلال الزيارة،  تفقد " الدكتور أيمن الشهابى "  الوحدة الصحية بكفر شحاتة التى شهدت أعمال رفع كفاءة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة  " و اطمأن على انتظام سير العمل بها ، وتابع أعمال توثيق السجلات الخاصة بالمترددين ، حيث وجه بالسير فى إجراءات التوثيق الكترونياً مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المنظومة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية

دمياط محافظ دمياط قافله طبية

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