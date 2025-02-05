بعد تصريحات التهجير .. هل يعتزم ترامب زيارة قطاع غزة ؟

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء أنه يعتزم زيارة قطاع غزة والسعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط..

وأشار الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يتوقع أن يكون قطاع غزة هو ريفييرا الشرق الأوسط.

وأشار ترامب إلى أنه درس الوضع على الأرض في غزة لعدة أشهر.

وفي سياق آخر، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستعلن موقفها من سيادة إسرائيل على الضفة الغربية خلال أسابيع.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء أن تل أبيب ستحقق بالفشل الذي حدث في 7 أكتوبر، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته فصائل المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.

َوقال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض إن ترامب يرى مستقبلا مختلفا لقطاع غزة.

وأشار نتنياهو إلى أن فكرة ترامب تجاه قطاع غزة جديرة بالاهتمام وستغير التاريخ.

وأكد نتنياهو أن ترامب هو أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه غير الشرق الأوسط بعد 7 أكتوبر.

وفي نفس السياق، زعم الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ساعدت حركة حماس.