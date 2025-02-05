سفير فلسطين بالأمم المتحدة : يجب احترام رغبة سكان قطاع غزة

ردَّ مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور مساء الثلاثاء على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال السفير الفلسطيني، إنه على زعماء العالم وشعوبهم احترام رغبة الفلسطينيين بالبقاء في غزة.

وأضاف منصور قائلاً "وطننا هو وطننا، وإذا دمّر جزء منه، قطاع غزة، فإن الشعب الفلسطيني اختار العودة إليه"، مضيفا: "أعتقد أن على القادة والناس احترام رغبة الشعب الفلسطيني".

ولم يذكر منصور ترامب بالاسم في مقر الأمم المتحدة، لكنه بدا وكأنه يرفض مقترح الرئيس الأمريكي, موضحا : "بلدنا ووطننا هو قطاع غزة. إنه جزء من فلسطين".

ولفت إلى أنه بالنسبة لأولئك الذين يريدون إرسال الفلسطينيين "إلى مكان سعيد وجميل، دعوهم يعودون إلى منازلهم الأصلية داخل إسرائيل، يوجد هناك أماكن جميلة، وسيكونون مسرورين بالعودة إلى هذه الأماكن".

وقال منصور: "في يومين، في غضون ساعات قليلة، عاد 400 ألف فلسطيني إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة مشيا على الأقدام".

أضاف: "أعتقد انه يجب علينا أن نحترم اختيارات ورغبات الشعب الفلسطيني، وهذا الشعب في النهاية سوق يقرر مصيره بنفسه".