أستراليا تعلن تأييد حل الدولتين بعد تصريحات ترامب عن غزة

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الأربعاء إن الحكومة تدعم حل الدولتين في الشرق الأوسط بعد الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط للسيطرة على قطاع غزة.

وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي "موقف أستراليا هو نفسه كما كان هذا الصباح، وكما كان العام الماضي"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف رئيس الوزراء الأسترالي "الحكومة الأسترالية تدعم على أساس الحزبين، حل الدولتين".

وأعلن ترامب خلال مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يخطط للسيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في الدول المجاورة.

وقال "ستسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة، وسنقوم بعملنا معها أيضًا".