تجديد حبس متهمين بمحاولة تهريب عملات أجنبية عبر مطار القاهرة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة النزهة، تجديد حبس متهمين 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بمحاولة تهريب مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية عبر مطار القاهرة الدولى.





وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من إحباط محاولة لتهريب مبالغ مالية ضخمة عبر ميناء القاهرة الجوي، حيث تم ضبط شخصين في حالة تلبس، كان أحدهما يحاول تهريب الأموال، بتوجيه وتحريض من الآخر.





وعند مواجهتهما بالواقعة، اعترف المتهمان فورًا بمحاولتهما تهريب الأموال داخل مخبأ سرى داخل الحقائب، في خطوة محكمة كانت تهدف للعبور بالأموال من دون اكتشاف.





وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث اعترف المتهمان أمام اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث مطار القاهرة، عن تفاصيل محاولتهما، ليؤكد بذلك رجال الأمن من جديد قدرتهم على التصدي لمحاولات التهريب مهما كانت معقدة، ما يعكس مستوى الاستعداد التام لمواجهة أي تهديدات قد تطال أمن البلاد.