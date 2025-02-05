إسرائيل تخطط لبناء مستوطنة جديدة في أشهر أحياء فلسطين

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مخطط إسرائيلي لإقامة حي استيطاني في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وطرد عشرات العائلات الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة العبرية أن بلدية القدس (التابعة للسلطات الإسرائيلية) بدأت بالترويج لمخطط بناء لإقامة حي سكني لليهود في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

وأشارت إلى أن من المتوقع إخلاء عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها، وبناء 316 وحدة سكنية ومبنى عاما في المنطقة.

وسيتم بناء الحي الاستيطاني على أرض "كانت في السنوات الأخيرة محور معارك قانونية بين سكان الحي الفلسطينيين والمنظمات الاستيطانية، والتي رافقتها أيضا مظاهرات ومواجهات عنيفة.

وبحسب الخطة سيتم بناء الحي في المنطقة التي يعرفها الفلسطينيون باسم أم هارون، وسيغطي مساحة تبلغ نحو 17 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)، تضم نحو 40 مبنى، وموقف سيارات كبير، ومساحة مفتوحة، وفق "هآرتس"

