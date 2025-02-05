محمد صلاح في قائمة أغلى لاعب في العالم.. تفاصيل

لا يزال ملف عقد النجم العالمي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول، يشغل بال محبي الساحرة المستديرة والمهتمين بكرة القدم بشكل عام والدوري الإنجليزي بشكل خاص، فجماهير الإنفليد تتمنى استمرار صلاح داخل صفوف ليفربول ومواصلة تألقه في تحطيم الأرقام القياسية، وتطالب ملاك ليفربول بالرضوخ لمطالب صلاح خاصة بعد قرب انتهاء عقده والذي ينتهي في الصيف المقبل.

في سياق متصل، أصدرت شبكة (ترانسفير ماركت) والمتخصصة في أرقام واحصائيات كرة القدم قائمة بأغلى 15 لاعب في العالم ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي وكان من بينهم اسم محمد صلاح.

محمد صلاح ضمن قائمة أغلى 15 لاعب

يحتل محمد صلاح المركز الثاني في قائمة أغلى 15 لاعب في العالم ينتهي عقده مع ناديه في الموسم الحالي وذلك وفقًا لشبكة (ترانسفير ماركت) بواقع 55 مليون يورو.

تصدر ألكسندر أرنولد القائمة

تصدر اللاعب ألكسندر أرنولد، لاعب فريق ليفربول، قائمة أغلى 15 لاعب من المنتهين عقودهم في الصيف المقبل حيث وصلت قيمة أرنولد إلى 75 مليون يورو، ثم محمد صلاح في المركز الثاني، ويحتل ألفونسو ديفيز، لاعب فريق بايرن ميونخ المركز الثالث بقيمة خمسين مليون يورو، وضمت القائمة فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، وليروي ساني، لاعب بايرن ميونخ الألماني، وكيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

الرغبة الأولى لصلاح هي الاستمرار مع ليفربول

بعض التقارير الصحفية السعودية قد كشفت عن رغبة صلاح في الاستمرار داخل صفوف فريق ليفربول، حيث قالت صحيفة اليوم السعودية أن صلاح يرغب أولًا في الاستمرار مع ليفربول وذلك بعد قدرته على صناعة التاريخ والمجد داخل الفريق الإنجليزي هذا بالإضافة إلى تكوين علاقة مميزة مع جمهور الإنفليد، ولكن بشرط تحسين العقد خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع النادي بما فيه الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

التفاصيل المالية عائق رئيسي بين صلاح وإدارة النادي

أشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من رغبة إدارة ليفربول باستمرار صلاح داخل النادي والإبقاء عليه لسنوات مقبلة كهداف الفريق الأول، إلا أن بعض التفاصيل المالية تقف عائقًا في التوصل لاتفاق نهائي وتجديد العقد.

الهلال مستعد لتقديم عرض خيالي لضم نجم منتخب مصر

أضافت الصحيفة أيضًا أن نادي الهلال السعودي مستعد لتقديم عرض خيالي لضم صلاح، حيث يتضمن العرض عقد طويل الأمد وراتب قياسي يعزز الاستقرار المادي والمعنوي للفرعون المصري، ويرغب جماهير الهلال في إتمام الصفقة وضم محمد صلاح إلى صفوف الفريق والمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، وتعويض رحيل اللاعب البرازيلي نيما ردا سيلفا.