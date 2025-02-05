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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الحبس 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لشقيقين للاتجار فى المواد المخدرة بشرم الشيخ

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
ايمن محمد

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء الدائرة الأولى في جلستها التي عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، حكما بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 الف جنية على شقيقين اشرف .ر.ع. 24 سنه سائق تاكسي وشقيقة عبدالله .ر.ع.س33سنه ويعمل حارس امن بمدينة ابوزنيمة لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بشرم الشيخ .

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور حاتم ابراهيم وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 يوليو الماضي، عندما  وردت معلومات للجهات الأمنية بمدينة شرم الشيخ تفيد بقيام المتهم اشرف .س.ح.م سائق تاكسي بشرم الشيخ بالاتجار فى المواد المخدرة ، ويعاونه فى ذلك شقيقة عبدالله 33سنه، ويتخذان من منطقة الرويسات مسرحا لتخزين المواد المخدرة وتوزيعها على السائحين المترددين و العاملين بشرم الشيخ .

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وصدور إذن من جهات التحقيق ، بضبط المتهم وما بحوزته   بسيارته التاكسى .

جرى عمل عدة اكمنة لضبط المتهم ووردت معلومات للجهات الأمنية أن المتهم يحوز بالسيارة رقم 2376ط.ج.ن ملاكى كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى . وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم الأول أثناء قيادته السيارة بمنطقة الهضبة ، و تفتيشها  عثر على 2، فرش حشيش، و كيس بلاستيك بداخلة 24 قطعة بنية اللون  يشتبه فى كونها لمخدر الحشيش  و باستكمال تفتيش السيارة عثر على كيس اخر بداخلة 125لفافة ورقية صغيرة بداخلها مخدر الهيروين ، ومبلغ 57،450 الف جنية عملات ورقية .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، وان المبلغ المالى حصيلة البيع ، وان السيارة تستخدم فى نقل المواد المخدرة ، و المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء ، وان شقيقة الأكبر يساعده فى جلب المخدرات لتوزيعها على السائحين و المتعاطين والعاملين بشرم الشيخ .

جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 4752لسنة 2024 ، وبعرض المتهم على جهات التحقيق قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق ، وسرعة ضبط شقيقة الهارب ، و التحفظ على السيارة والمضبوطات ، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة ، وارسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى .

وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1030كلى جنوب سيناء .

و بجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بحبس المتهم الأول حضوريا بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100الف جنية  ونفس العقوبة لشقيقه الهارب .


 

جنوب سيناء حبس مخدرات محكمة جنايات

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