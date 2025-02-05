زوجها وحماها.. تفاصيل إجبار بلوجر على توقيع عقد بيع بعد تهديدها

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، بإحالة المتهمين بتهديد بلوجر وإجبارها التوقيع على ايصالات سندات و عقود بيع إلى المحاكمة الجنائية.

ووجهت النيابة للمتهمين: « ك. م، محمود. ك، محمد. ك، تامر. محمد. س، عاطف. ص» إكراه المجني عليها التوقيع على عقود حيث ذهبوا لها وهددوها بأخذ صغارها منها.

كانت الأجهزة الأمنية القت القبض على 6 متهمين متورطين باقتحام مسكن بلوجر شهيرة بينهم زوجها وحماها وإجبارها التوقيع على عقود بيع في الجيزة، تم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، والعرض على النيابة التي أصدرت السابق.