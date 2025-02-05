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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هوندا أكورد أوتوماتيك بـ 150 ألف جنيه

هوندا أكورد موديل 1988
هوندا أكورد موديل 1988
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركباها، بالاضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، هوندا أكورد موديل 1988 ، وتنتمي أكورد لفئة السيارات السيدان .

 هوندا أكورد موديل 1988

- مواصفات هوندا أكورد موديل 1988 الخارجية

 هوندا أكورد موديل 1988

تظهر سيارة هوندا أكورد موديل 1988 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها إشارات تم تثبيتها علي الصداد الأمامي، وبها شبكة أمامية صغيرة، وتم تثبيت شعار شركة هوندا علي مقدمة السيارة، وتم تثبيت شعار شركة هوندا أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الامامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

- محرك هوندا أكورد موديل 1988

 هوندا أكورد موديل 1988

تمكنت سيارة هوندا أكورد موديل 1988 من قطع مسافة 200 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعرض السيارة للبيع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة هوندا أكورد موديل 1988 الداخلية

 هوندا أكورد موديل 1988

تحتوي مقصورة سيارة هوندا أكورد موديل 1988 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مخارج تكييف أمامية، وبها درج أمامي للتخزين، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها فرش مقاعد من القماش، واضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان .

- سعر هوندا أكورد موديل 1988

 هوندا أكورد موديل 1988

تباع سيارة هوندا أكورد موديل 1988 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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