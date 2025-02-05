أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض إضافة إلى أسعار الكتاكيت والبط، داخل المزارع، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
وجاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء، الموافق 5-2-2025 على النحو التالي:
أسعار الدواجن اليوم
سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 120 جنيها للكيلو.
وسعر الدواجن البيضاء 88 جنيها للكيلو.
سعر أمهات الدواجن البيضاء 69 جنيهًا للكيلو.
سعر الدواجن الساسو ما بين 90 و 91 جنيها للكيلو.
سعر البيض اليوم
تراوح سعر البيض الأبيض بين 149 و 151 جنيها للكرتونة .
البيض الأحمر تراوح بين 150 و 152 جنيها.
والبلدي 119 و 120 جنيها للكرتونة.
كما جاءت أسعار الكتاكيت والبط اليوم، الأربعاء، الموافق 5-2-2025 على النحو التالي:
أسعار الكتاكيت اليوم
يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 45 و 53 جنيها.
الكتكوت “ساسو” بين 13 و14 جنيها.
الكتكوت البلدي الحر بين 5.5 و 6.5 جنيه.
كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها و 14 جنيها.
كتكوت هجين بين 8 جنيهات و 9 جنيهات.
كتكوت جيل ثاني بين 10 جنيهات و 11 جنيها.
كتكوت روزي بيور بين 10 جنيهات و 11 جنيها.
أسعار البط اليوم
تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.