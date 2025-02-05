وزير الاتصالات: "الرواد الرقميون" مجانية بالكامل وتقبل جميع الأعمار حتى الثلاثينات

قال المستشار عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة "الرواد الرقميون" تستهدف كل المواطنين الذين يرغبون في الانضمام إلى مجتمع تكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن المبادرة مفتوحة لجميع فئات المجتمع.

وأوضح طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الشرط الوحيد للمشاركة في المبادرة هو الرغبة والإرادة في التعلم، مشيرًا إلى أن المبادرة متاحة أيضًا للأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين عامًا.

وأضاف وزير الاتصالات أن المبادرة مجانية بالكامل، وتتيح للمشاركين فرصة لتطوير مهاراتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات، مما يساهم في تعزيز قدرات الشباب المصري في هذا القطاع الحيوي.