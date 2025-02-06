زيادة المرتبات والمعاشات.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل الحزمة المتكاملة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم التأكيد من قبل رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه سيتم الإعلان عن حزمة متكاملة تشمل زيادة في المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل.

وأوضح الحمصاني أنه جارٍ الانتهاء من بعض التفاصيل البسيطة من قبل وزارة المالية المتعلقة بالحزمة المالية، وأنها ستُعرض على رئيس الجمهورية قبل الإعلان عن الحزمة بشكل متكامل.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أكد الحمصاني، أن الحزمة الاجتماعية ستكون شاملة ومتنوعة، حيث تشمل زيادة في المرتبات والأجور والمعاشات، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ هذه الإجراءات للتخفيف من العبء الاقتصادي على المواطنين.

أعلن المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، عن حزمة اجتماعية متكاملة، تشمل زيادة المرتبات والمعاشات، بداية من العام المالي.

وأكد «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحزمة الاجتماعية تشمل المرتبات والأجور، مع زيادة تكافل وكرامة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن الدولة تعمل على مساندة محدودي الدخل.

وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن الدولة حريصة للتحسب للتداعيات الاقتصادية واستعدادها لمواجهة كافة السيناريوهات، موضحًا أن هناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن للتقدم.

الحزمة الاجتماعية الجديدة

وأوضح المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أنه جار الانتهاء من بعض الأمور البسيطة من وزارة المالية بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وعرضها على رئيس الجمهورية، ومن ثم إعلانها رسميًا بكل التفاصيل.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحزمة الاجتماعية القادمة ستشهد دعمًا للفئات الأولى بالرعاية، حيث سيتم تقديم دعم لمحدودي الدخل استعدادًا لشهر رمضان من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزارة التموين تعمل على ضخ السلع في الأسواق وستقوم بزيادة الكميات لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف الحمصاني أن الدولة حريصة على توفير السلع للمواطنين بأقل الأسعار الممكنة للتخفيف عنهم في ظل الظروف الحالية.

كما أكد أن رئيس مجلس الوزراء شدد على أن هناك رؤية شاملة لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها القدرة على التعامل مع هذه التحديات.

وتابع الحمصاني أن الوعي المجتمعي يلعب دورًا مهمًا في مواجهة هذه التحديات، مؤكدًا على ضرورة أن يكون لدى المواطنين وعي كامل بالتحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة في الوقت الراهن.

أكد المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أن الدولة وفرت معارض من شهر فبراير لتوفير السلع بأسعار مخفضة، بالتزامن مع جهود الدولة لدعم المواطنين وتوفير لهم كافة السلع، لتخفيف الأعباء عليهم'.

وأوضح «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة حريصة للتحسب للتداعيات الاقتصادية واستعدادها لمواجهة كافة السيناريوهات، وهناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن للتقدم.

وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة الترشيد لتوفير موارد إضافية للدولة، متابعا : «كلام رئيس الوزراء لا يعني إثارة أي مخاوف لدى المواطنين .. بل واجهنا ظروف اقتصادية صعبة ومن خلال السياسة المالية الرشيدة استطعنا تجاوز كل الصعب».

جهود الدولة لمواجهة الكوارث

وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى جهود الدولة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، وذلك من خلال شبكة السلامة والطوارئ، لضمان سرعة تحرك المحافظات للتحرك في كل الطوارئ.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن من الضروري أن يكون لدى المواطنين وعي كامل بالتحديات الحالية التي تواجه الدولة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المواطنين والدولة للتغلب على هذه التحديات.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن ترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين يعد خطوة هامة لتخفيف الضغوط الاقتصادية على الدولة، كما أن تقليل الاستيراد من الخارج يساهم في تقليص الضغط على موارد الدولة.

وأوضح الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء لم يقصد إثارة المخاوف بين المواطنين بشأن ترشيد الاستهلاك، بل كان يهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة التعاون في هذه الظروف الصعبة.

وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب الوضع الإقليمي والدولي، ولكن بفضل الجهود الحكومية ووعي المواطنين، تمكنت مصر من تجاوز العديد من هذه التحديات الاقتصادية.

واختتم الحمصاني بالقول إن التعاون بين الحكومة والمواطنين يساهم بشكل كبير في تخطي الأزمات الاقتصادية بنجاح، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والتفهم الكامل للوضع الراهن.

أكد المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على التحسب للتداعيات الاقتصادية واستعدادها لمواجهة كافة السيناريوهات، وهناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن للتقدم.

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد على ضرورة الترشيد لتوفير موارد إضافية للدولة.

وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن جهود الدولة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، وذلك من خلال شبكة السلامة والطوارئ، لضمان سرعة تحرك المحافظات للتحرك في كل الطوارئ.

ظروف اقتصادية صعبة

وتابع متحدث مجلس الوزراء، «كلام رئيس الوزراء لا يعني إثارة أي مخاوف لدى المواطنين.. بل واجهنا ظروفا اقتصادية صعبة ومن خلال السياسة المالية الرشيدة استطعنا تجاوز كل الصعب».