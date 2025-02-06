تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الأربعاء .. اعرف الكيلو وصل كام

تبحث ربات البيوت يوميا عن أسعار الدواجن والتى شهدت مؤخرا انخفاضا واضحا مقارنة بالفترات الماضية التى وصل فيها سعر كيلو الدواجن البيضاء 91 جنيهًا بالمزرعة ليصل سعر الكيلو بالأسواق إلي 100 جنيهًا.



أسعار الدواجن

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة 85 جنيها بعدما وصل إلى 91 جنيها منذ أمس، وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها، وسجلت أسعار الدواجن الأمهات حوالى 69 جنيها للكيلو بعدما وصل سعرها إلى 73 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 79 جنيها.



كذلك استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 90 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.



وتراجع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر 127 جنيهًا.



ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من ان لـ 210 جنيهًا في بعض المحلات، حسب المنطقة، بعدما وصل سعره إلى 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.





أسعار البيض اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 129 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 133 جنيها.



أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.



والجدير بالذكر أنه شهدت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع التكلفة فى فصل الشتاء ، مع زيادة الإقبال على شراء الدواجن وبالتالي ارتفع سعرها .بالأسواق ، ويتساءل الجميع عن الأسعار خلال شهر رمضان.

ضبط الأسعار

وتدخلت الحكومة متمثلة فى وزارة الزراعة لضبط الأسعار بالأسواق ، وقامت بفتح باب الاستيراد للدواجن وكتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب كمدخلات انتاج مع التشديد على الإلتزام بكافة الضوابط والمعايير والاشتراطات المنظمة المتبعة فى ذات الشأن، على أن يتم الإستيراد من مناشىء موقفها الوبائى يسمح بالإستيراد، وأن تتصف القطعان الواردة للبلاد بمعدلات الأداء المتميزة والإنتاجية العالية.

كذلك السماح باستيراد بيض المائدة لضبط الأسعار يأتى ذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن ومواكبة الزيادة الموسمية على الطلب من الدواجن ومنتجاتها خلال الفترة القادمة واستعداداً لشهر رمضان.

