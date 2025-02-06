أسامة كمال: ترامب يجري مفاوضات قائمة على البيزنس.. ويذهب للحد الأقصى

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن هناك انزعاج كبير لكثير من الناس مما حدث في واشنطن من لقاء بين الرئيس الامريكي ترامب ونتنياهو، قائلا: "ترامب زي ما كل الصحف العالمية والاسرائيلية تقول ألقى بقنبلة لم يكن يتوقعها أحد".



وأوضح أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على قناة دي ام سي، أن ترامب المفاوض دائما يجري مفاوضات قائمة على البيزنس ويذهب إلى الحد الأقصى الذي لا يتوقعه أحد، مضيفا: "عايز احذر أن القنبلة التي ألقاها ترامب ممكن تكون قنبلة دخان أو ستار للدخان وإسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين".

وتابع: "الطرح اللي قالوا ترامب عن غزة عمره ما هيتم لأنه مش هيبعت قوات امريكية للشرق الاوسط وهذه ليست سياسته، والطرح بتاعة مش هيحصل ولا نتناسى ما يمكن أن تفعله إسرائيل مش بس في قطاع غزة كرد على حاجات كتير واللي جاي مزعج، ومصر تتحرك من خلال دخول جرافات لتسوية الأرض لخلق مكان لمعسكرات إيواء للفلسطينيين ولكن يتم منعها يوم ورا يوم".



واستكمل: "كل ما يحدث أمامنا ستار دخان قنبلة ألقيت وخلفها أشياء كثيرة ونتنياهو مبسوط بهذا لأنه سيذهب به اللي عايز يوصل له وهو استمرار الحرب للحفاظ على نفسه وحكومته والعالم كله رافض كلام الرئيس الامريكي ترامب".

